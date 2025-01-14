Битва з роботами: що несе людству вибуховий розвиток штучного інтелекту

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Середньовіччя кличе!

До 2040-го Маск обіцяє 10 млрд андроїдів. Уже цього року перший зразок дружка домогосподарки обіцяють випустити на ринок. А футуролог Рей Курцвейл пророкує сингулярність (рівність здібностей роботів і штучного інтелекту з людиною) до 2045 року. Це виходить, через 20 років ЇХ стане більше, ніж НАС. Луддити, вперед!

Тут ось яка історія. Уже здібності нинішніх далеко не досконалих систем ШІ дають змогу замінити чимало біологічних мішків, які п'ють багато кави та хамлять клієнтам. Ще вчора всі очікували, що штучний інтелект і роботи насамперед заберуть роботу в низькокваліфікованих трудівників. І закликали вчитися, щоб не залишитися без зарплати. Але все виявилося сумніше. Уже сьогодні — скорочення в IT-індустрії, все сильно змінюється в медицині, попит на юристів падає, перекладачі бідують, скоро вирушать до домашніх вогнищ секретарки, турагенти й трудівники колл-центрів... Буквально за рік ШІ зробив гігантський стрибок. Наприклад, з його допомогою можна створювати чудові подкасти, які важко відрізнити від людських. Закликаю журналістів, які залишилися в живих, перекваліфікуватися в управдоми.

А ось низькокваліфіковані роботяги у фаворі. Про висококваліфікованих і не йдеться — за ними ганяються, як за зірками екрана. Їхні зарплати теж у перспективі зрівняються з голлівудськими. Секрет у тому, що домогтися відтворення машиною дрібної моторики людини — складно і дорого. Тому я спокійний за добробут сантехніків, електриків, монтажників, піаністів і трубачів.

Але ось це пожвавлення на ниві андроїдів починає турбувати. Якось усе стрімко розвивається. Ще кілька років тому приводили в шок витівки вихованців U.S. Robotics. А сьогодні вже андроїд заварює вам каву. Роботи-пилососи стали просунутими та подешевшали в рази. Домашня робота стрімко роботизується. У промвиробництві все рідше зустрінеш людину.

Ще недавно я очікував перших масових безчинств професійних водіїв. Але, ймовірно, лобі виробників традиційних авто плюс прийдешня відмова від зеленого порядку денного відтермінують цей час, але ненадовго.

Автомобілю майбутнього людина не потрібна

Дедалі частіше чуються голоси обурення: куди котиться світ, вони ж нас виживуть із цієї планети. Кажуть це ті самі люди, які готові лінчувати Маска за заклики до освоєння Марса. Геть тривогу! Не роботи — ми самі себе знищимо. А всі, хто живуть сьогодні на цій планеті, навряд чи постраждають. Так, багато хто втратить роботу і мучитиметься від неробства. Але жити людство гірше не стане: майже все стане дешевше, а багато чого і зовсім безкоштовно. І гарантований дохід незалежно від трудової участі кожному обов'язково буде.

Проблема в іншому: чим себе зайняти? Народ уже сьогодні дедалі глибше занурюється у віртуальний світ, розлюднюється, так би мовити. Але це не допомагає вирішувати проблему неробства. Наївні мрії про те, як усі почнуть грати на лютні в садочку вишневому і любити одне одного не виправдовуються. Постмодерн злий! Відірвавшись від моніторів, народ валить на вулиці громити вітрини та бити "неправильних" співвітчизників: за кольором шкіри, віросповіданням, мовою і формою зачіски. А все тому, що культура вмирає слідом за релігією. І не залишається нічого, що робило нас людьми. Тому політики почали висловлюватися як базарні торговки, а лідери держав поводяться як амазонські вожді.

І ніщо не зупинить цього процесу. Є, втім, два рішення, але обидва вам не сподобаються. Перше спробували впровадити давоські мудреці з усім ось цим: цензура, підпорядкування, соціалізм і диктат еліт на чолі держав, обмеження в усьому, дроблення плебсу на дрібні групи, щоб той не збирався в натовпи і не зніс цей світ до чортової матері.

Здається, 20 січня у Вашингтоні ми спостерігатимемо остаточний провал цього підприємства. А отже, загроза всесвітньої диктатури хоч на якийсь час відступить. Зате настане хаос і його наслідки. Так, племінні розбірки, як у старі добрі дохристові часи: око за око і таке інше. Це має бути грандіозна очисна війна всіх проти всіх: ні, не з мільйонами, а з сотнями мільйонів і мільярдами жертв, із втратою всього людського в людині, із втратою технологічних досягнень, руйнуванням складних складновідновлюваних виробництв, із перериванням передавання знань і досвіду. Ось тоді, відкотившись на сотні років у розвитку, ми знову створимо культуру, почнемо молитися новим богам, а шамани за звичкою розповідатимуть плебсу про підпорядкування ставленику бога на землі, а відступників колесуватимуть на площах.

Процес пішов.

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