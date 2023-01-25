"ИИ сможет нас "победить". Очень скоро": ученые о развитии технологий к 2030 году

Исследователи полагают, что человечество может приблизиться к технологической сингулярности к концу этого десятилетия, если не раньше.

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Компания Translated при помощи специального показателя — Time to Edit (TTE), — рассчитала время, необходимое профессиональным редакторам для исправления переводов, созданных искусственным интеллектом, и время, необходимое для обработки переводов, полученных от переводчиков-людей. В итоге метод помог оценить скорость движения к сингулярности, передает news.yahoo.com со ссылкой на translated.com.

ИИ сможет изменить наше общество

В мире искусственного интеллекта идея "сингулярности" имеет большое значение. Ее концепция описывает момент, когда ИИ выходит из-под контроля людей и начинает быстро трансформировать наше сообщество. Сложность сингулярности ИИ заключается в том, что чрезвычайно сложно предсказать, когда она начнется, и почти невозможно узнать, что находится за технологическим "горизонтом событий", говорится в материале.

Тем не менее, некоторые исследователи, работающие в сфере искусственного интеллекта, ищут признаки начала процесса сингулярности, отмечая прогресс ИИ-приложений, которые по своим навыкам и способностям уже могут сравниться с человеческими. Одна из таких метрик, определенная компанией Translated, — это способность ИИ переводить речь с той же точностью, на которую способен человек, хотя язык весьма сложен в понимании.

"Язык — это нечто естественное для людей, но не для машин. Однако данные, собранные Translate, ясно показывают, что машины не так уж далеки от сокращения разрыва между ИИ и людьми в понимании языка", — прокомментировал генеральный директор Translation Марко Тромбетти.

ИИ сможет понимать нас лучше, чем мы сами

Компания отслеживала производительность своего ИИ с 2014 по 2022 годы, используя показатель под названием "Время редактирования" (Time to Edit, или TTE), который рассчитывает время, необходимое профессиональным редакторам-людям для исправления переводов, созданных ИИ, и сравнивает с временем, затраченным на редактирование текстов, полученных от переводчиков-людей. За 8-летний период исследователи проанализировали более 2 млрд отредактированных текстов, полученных от искусственного интеллекта Translated. Нейросеть продемонстрировала медленное, но неоспоримое улучшение, поскольку ей почти удалось достичь качества перевода на уровне человека.

По данным Translated, в среднем переводчику-человеку требуется примерно одна секунда, чтобы отредактировать каждое слово другого переводчика-человека. В 2015 году профессиональным редакторам требовалось примерно 3,5 секунды на каждое слово, чтобы проверить предложение, переведенное с помощью машинного перевода (МП), сегодня это время составляет всего 2 секунды. Если эта тенденция сохранится, искусственный интеллект Translated к концу десятилетия (или даже раньше) будет переводить тексты лучше, чем люди.

"Изменения настолько малы, что вы не замечаете их, но когда вы видите прогресс после 10-летней работы, это впечатляет", — сказал Тромбетти.

Хотя совершенствование человеческой речи, безусловно, является передовым направлением в исследованиях ИИ, впечатляющие навыки не обязательно сделают машину разумной (не говоря уже о том, сколько исследователей даже не могут прийти к единому мнению о том, что такое "интеллект").

Являются ли эти ИИ-переводчики предвестниками нашей технологической гибели или нет, точно сказать никто не может. Но ясно одно: ИИ, способный переводить речь так же хорошо, как и человек, вполне может изменить общество, даже если истинная "технологическая сингулярность" останется недостижимой в этом веке.

Ранее мы сообщали о том, что, по прогнозам футурологов, сингулярность проявит себя в 2045 году.