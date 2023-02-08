Google залишився не при справі: браузер і пошуковик Microsoft отримали функцію ChatGPT

Браузер Edge та пошуковик Bing працюють на основі штучного інтелекту.

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Битва гігантів на ниві освоєння ШІ та нейромереж у своїх продуктах між Microsoft і Google почалася. Перший потужний удар по головному конкуренту завдала корпорація з Редмонда, оснастивши свій браузер Edge та пошуковик Bing функціоналом гучного нейромережевого робота ChatGPT. Як повідомляється в офіційному блозі Microsoft, штучний інтелект стане надійним "другим пілотом" для користувачів Інтернету.

За словами голови корпорації Сатьї Наделла, сьогодні в пошуковики надходить понад 10 млрд запитів користувачів і більше половини з них залишаються без повноцінної відповіді, адже людям важливо не тільки отримати посилання на інтернет сайти, але й конкретну інформацію, що їх цікавить, без переходу на який-небудь ресурс .

[ + – ] Презентація оновленої пошукової системи Bing Фото: Microsoft

Тому Microsoft об'єднала пошук і чат на основі ШІ в єдиний інтерфейс і пошуковик Bing тепер здатний не лише давати більш релевантні результати на конкретні питання про результати матчів, курсів валют або рецепту ідеальних млинців, а і допомагати спланувати докладний маршрут поїздки або порадити який телевізор купити. Також чат-бот допоможе вам придумати ігри для дітей, написати електронний лист або скласти повноцінний фінансовий звіт, якщо знадобиться.

[ + – ] Bing на основі ChatGPT зможе вигадати ігри для ваших дітей Фото: Скриншот

Як і було анонсовано раніше, оновлений пошук та браузер тепер мають тісну інтеграцію з ChatGPT від компанії OpenAI, в яку Microsoft інвестувала $10 млрд. Причому задіяна модель ШІ наступного покоління, а не та, що доступна зараз на сторінці OpenAI.

Крім того, Microsoft заявляє, що використання ресурсів ШІ не обмежиться тільки пошуковиком. Надалі нейромережа буде використана і для інфраструктури Azure, а так само разом з OpenAI розробить захист від шкідливого контенту на основі ШІ, зокрема й засоби боротьби з дезінформацією.

[ + – ] Нейромережа допоможе вам детально спланувати подорож Фото: Скриншот

Поки що оновлений Bing доступний не всім. Ми рекомендуємо вам встановити браузер Edge. Він заснований на платформі Chromium і повністю відповідає функціоналу браузера Chrom від Google, аж до розширень, що підтримуються. Але браузер від Microsoft має приємні "плюшки" у вигляді безкоштовного пакету Office 365, яким можна скористатися онлайн.

[ + – ] Щоб спробувати оновлений Bing, потрібно записатися в лист очікування Фото: Скриншот

Після цього потрібно створити обліковий запис та зареєструватися в аркуші очікування. Незабаром Microsoft зробить доступним оновлений пошук для всіх своїх користувачів.

[ + – ] Презентація оновленого Bing та браузера Edge на основі ChatGPT

Експерти відзначають, що Microsoft вдалося завдати нищівного удару по Google, яка в паніці робить все можливе, щоб і у свої сервіси інтегрувати інструменти штучного інтелекту.

Раніше Фокус писав, що один із засновників Gmail пророкував швидкий занепад корпорації Google через стрімку популярність ChatGPT.