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Діджитал

Google залишився не при справі: браузер і пошуковик Microsoft отримали функцію ChatGPT

Bing, Microsoft, logo, логотип
Фото: Скриншот | Microsoft оновила свій браузер і пошуковик, оснастивши їх штучним інтелектом

Браузер Edge та пошуковик Bing працюють на основі штучного інтелекту.

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Битва гігантів на ниві освоєння ШІ та нейромереж у своїх продуктах між Microsoft і Google почалася. Перший потужний удар по головному конкуренту завдала корпорація з Редмонда, оснастивши свій браузер Edge та пошуковик Bing функціоналом гучного нейромережевого робота ChatGPT. Як повідомляється в офіційному блозі Microsoft, штучний інтелект стане надійним "другим пілотом" для користувачів Інтернету.

За словами голови корпорації Сатьї Наделла, сьогодні в пошуковики надходить понад 10 млрд запитів користувачів і більше половини з них залишаються без повноцінної відповіді, адже людям важливо не тільки отримати посилання на інтернет сайти, але й конкретну інформацію, що їх цікавить, без переходу на який-небудь ресурс .

Bing, презентація Microsoft Fullscreen
Презентація оновленої пошукової системи Bing
Фото: Microsoft

Тому Microsoft об'єднала пошук і чат на основі ШІ в єдиний інтерфейс і пошуковик Bing тепер здатний не лише давати більш релевантні результати на конкретні питання про результати матчів, курсів валют або рецепту ідеальних млинців, а і допомагати спланувати докладний маршрут поїздки або порадити який телевізор купити. Також чат-бот допоможе вам придумати ігри для дітей, написати електронний лист або скласти повноцінний фінансовий звіт, якщо знадобиться.

Bing, Microsoft, ChatGPT Fullscreen
Bing на основі ChatGPT зможе вигадати ігри для ваших дітей
Фото: Скриншот

Як і було анонсовано раніше, оновлений пошук та браузер тепер мають тісну інтеграцію з ChatGPT від компанії OpenAI, в яку Microsoft інвестувала $10 млрд. Причому задіяна модель ШІ наступного покоління, а не та, що доступна зараз на сторінці OpenAI.

Крім того, Microsoft заявляє, що використання ресурсів ШІ не обмежиться тільки пошуковиком. Надалі нейромережа буде використана і для інфраструктури Azure, а так само разом з OpenAI розробить захист від шкідливого контенту на основі ШІ, зокрема й засоби боротьби з дезінформацією.

чат-бот ChatGPT, Bing Fullscreen
Нейромережа допоможе вам детально спланувати подорож
Фото: Скриншот

Поки що оновлений Bing доступний не всім. Ми рекомендуємо вам встановити браузер Edge. Він заснований на платформі Chromium і повністю відповідає функціоналу браузера Chrom від Google, аж до розширень, що підтримуються. Але браузер від Microsoft має приємні "плюшки" у вигляді безкоштовного пакету Office 365, яким можна скористатися онлайн.

Bing, пошук Bing Fullscreen
Щоб спробувати оновлений Bing, потрібно записатися в лист очікування
Фото: Скриншот

Після цього потрібно створити обліковий запис та зареєструватися в аркуші очікування. Незабаром Microsoft зробить доступним оновлений пошук для всіх своїх користувачів.

Презентація оновленого Bing та браузера Edge на основі ChatGPT

Експерти відзначають, що Microsoft вдалося завдати нищівного удару по Google, яка в паніці робить все можливе, щоб і у свої сервіси інтегрувати інструменти штучного інтелекту.

Раніше Фокус писав, що один із засновників Gmail пророкував швидкий занепад корпорації Google через стрімку популярність ChatGPT.