Google взбунтовался: сотрудники компании протестуют против массовых увольнений

Тем временем крупнейший поисковик объявил о прибыли в $13,6 млрд, а сотрудники жалуются на низкую оплату труда.

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Сегодня возле штаб квартиры Google в Моунтин-Вью и возле фирменного магазина в Нью-Йорке члены профсоюза Alphabet Workers Union вышли на протест в поддержку уволенных компанией субподрядчиков, сообщает Bloomberg. В акциях учувствовали как штатные работники, так и сторонние сотрудники, работающие по отдельным контрактам.

Google некоторое время назад объявила о крупнейшем за свою историю сокращении персонала на 6% (или 12 тыс человек) в связи с сложной экономической ситуацией взяв в пример такие корпорации, как Microsoft, Salesforce и Amazon, которые так же сокращают персонал. Увольнения коснулись в основном субподрядчиков, с которыми Google сотрудничает по отдельным контрактам и которые напрямую не входят в структуру корпорации Alphabet.

[ + – ] Субподрядчики заявили, что Google наживался на их труде Фото: Соцсети

Прошедшие акции протеста стали ответом на результаты финансового года, о которых объявила Alphabet. Оказывается, что за минувший год компания получила $13,6 млрд прибыли и этот факт возмутил протестующих, т.к. ранее Google говорила о непростом финансовом положении и необходимости экономить.

На митинге субподрядчики заявили, что поисковый гигант наживался на их труде, оплачивая их услуги в значительно меньше степени, чем штатным сотрудникам и не обеспечивал их достойными льготами. В задачах сторонних работников входили просмотр контента для обучения алгоритмов компании на базе искусственного интеллекта, а также просмотр клипов YouTube и поиск в рекламе оскорбительных или конфиденциальных материалов.

Ранее Фокус писал, что один из разработчиков Gmail, стоявший у истоков самой популярной почты, предрек закат поисковика Google именно из-за ChatGPT.