Почему все внезапно полюбили Microsoft Bing и заставили нервничать Google

Хотя доля Bing несравнима с Google, но нейросеть позволила Microsoft повысить популярность своего браузера и других продуктов.

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Инвестировав $10 млрд OpenAI и получив полный доступ к механизмам ChatGPT-4, компании Microsoft удалось наконец-то заставить нервничать главного конкурента – корпорацию Google, пишет Reuters. Огромная сумма инвестиций не пропала даром – теперь в портфеле Microsoft каждый ее продукт имеет функцию искусственного интеллекта.

В чем лидирует Microsoft

Аналитики отмечают резкий рост интереса пользователей к браузеру Edge, который Microsoft оснастила всем набором "плюшек" самого последнего "движка" OpenAI, причем все инструменты предлагаются пользователям абсолютно бесплатно, даже офисный пакет Microsoft 365.

В браузере Edge доступно бесплатное использование офисного пакета Microsoft Фото: Скриншот

Браузер Edge, как и Chrome от Google, основывается на открытом коде Chromium, а это означает абсолютно безболезненный переход на него с полной синхронизацией настроек, расширений и закладок.

Браузер Edge от Microsoft все больше приманивает к себе пользователей Chrome от Google Фото: Microsoft

Аналитики из Similarweb отметили взрывной рост интереса к поисковой системе Bing. По их данным, с момента запуска новой версии поиска с искусственным интеллектом начиная с февраля, количество просмотров страниц через Bing выросло на 15,8%. Google за счет этого потерял 1% просмотров, но это не мелочи, если брать в расчет количество пользователей в конкретных единицах. Например, почти 5 млрд человек пользуются интернетом, а поиском Google пользуется 91% из них. Получается, что потеряв даже 1%, Google лишился количества людей сравнимого с населением всей Украины. Количество загрузок приложения для Bing также возросло в восемь раз по всему миру после интеграции ИИ, а количество загрузок приложения для поиска Google упало на 2% за тот же период.

Пользователи браузера Edge имеют бесплатный доступ ко всему функционалу ChatGPT-4 Фото: Microsoft

Эти цифры свидетельствуют о том, что Microsoft опередила Google в гонке за генеративным искусственным интеллектом, взрывной интерес к которому эксперты назвали "айфоновским моментом", т.е. эффектом, который когда-то произвел выпуск первого iPhone.

По мнению экспертов, такое лидерство в сфере ИИ дает редкий шанс Microsoft увеличить свою долю на рынке поиска, который оценивается более чем в $120 млрд и где Google доминирует уже десятилетиями.

Гил Лурия, аналитик из D.A. Davidson & Co, считает, что Bing будет завоевывать рынок браузеров и поиска в ближайшие месяцы, особенно на фоне неудачного запуска чат-бота Bard от Google, который опозорил своих создателей. После этой неудачи Google хоть и проводит тестирование исправленного чат-бота среди избранных пользователей, но все никак не решится на его полноценный запуск. Акции Google после неудачи первого запуска резко упали и компания потеряла на них почти $100 млрд в одночасье. В этой связи, по мнению эксперта, даже если Microsoft успеет привлечь на свою сторону еще 1% или 2% пользователей, это уже начнет с лихвой отбивать затраты на инвестиции в OpenAI в ближайшем будущем.

Что может противопоставить Google

Не смотря на все успехи Microsoft, поисковик Google хоть и напрягся, но его позиции непоколебимы. Его сильные стороны – это отличные механизмы ранжирования и поиска. Да, всех напрягает водопад рекламных ссылок, но в поиске, с учетом региональной направленности ему нет равных. У Microsoft с этим серьезные проблемы – Bing очень хорош для США, но работами с регионами и другими странами – это его ахиллесова пята. К тому же, Microsoft сильно зависит от OpenAI и ее разработчиков.

Google самостоятельно разрабатывает нейросеть и чат-бот, а потому его интеграция с внутренними приложениями гиганта должна быть идеальной и беспроблемной. К тому же, как отмечают эксперты, Google наверняка сделает все, чтобы не поставить под угрозу свою монополию на поиск.

Ранее Фокус писал, что разработчики браузера Opera выпустили свежую версию своего творения, оснастив ее ИИ: получилось просто отвратительно и нелепо.