Отвратительно и несуразно: "Фокус" протестировал ИИ в новом браузере Opera

Нейросеть WriteSonic и чат-бот ChatGPT оказались не на высоте при совместной работе с Opera, и вот почему…

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Разработчики браузера Opera объявили, что встроили функции искусственного интеллекта в свой свежий продукт. Фокус решил ознакомиться с новинкой и поделиться с вами впечатлениями. Мы на конкретных примерах разбираем, почему "поумневший" браузер вряд ли вызовет восторг у украинской аудиторию.

Что происходит в сегменте ИИ

На сегодняшний день четко обозначился единственный лидер – Microsoft, тесно сотрудничающий с создателями ChatGPT. Благодаря инвестициям в $10 млрд, теперь все продукты компании (браузер Edge, поисковик Bing, офисное ПО) имеют поддержку свежей версии ChatGPT-4 и даже DALL-E (генеративного инструмента для создания изображений). Все функции доступны пользователям абсолютно бесплатно.

Другие компании пытаются догнать лидера, но у них это плохо получается. Google со своим ИИ Bard опозорилась на предварительной презентации и сейчас усиленно "допиливает" чат-бот, предоставив доступ к нему только избранным пользователям. Meta Марка Цукерберга не особо проявляет активность в этом направлении, сосредоточив усилия на метавселенной.

Браузер Opera теперь имеет "на борту" сервисы на основе ИИ Фото: Скриншот

Остальные браузеры, не имея поддержки крупных корпораций, стараются просто интегрировать API (доступные инструменты) устаревшей версии ChatGPT-3.5. В основном получается расширение типа выпадающей вкладки с чатом или суммирование результатов поиска (краткая информативная справка по запросу пользователя, а-ля выжимка из Википедии). Но вот разработчики Opera решили встроить в свежую версию браузера сразу два инструмента ИИ: классический чат-бот ChatGPT-3.5 и некий платный продукт на основе нейросети WriteSonic.

Активация ИИ в браузере Opera

Чтобы опробовать творение норвежских разработчиков, вам нужно скачать сам браузер или обновить предыдущую версию в настройках. Также придется завести учетную запись Opera. Непонятно почему, но по умолчанию инструменты нейросети остаются неактивными, и нужно будет покопаться в настройках, чтобы их включить. Вот, как это сделать:

Для использования ИИ в браузере Opera нужно предварительно активировать соответствующие функции Фото: Скриншот

Не забудьте активировать отображение ИИ на боковой панели Фото: Скриншот

Сразу после активации на боковой вкладке вам будут доступны два значка: классический ChatGPT и ChatSonic (сервис WriteSonic). Можете вводить свою учетную запись Google для ChatGPT и просто пользоваться чат-ботом в выпадающем окошке, как вы делали это ранее на сайте OpenAI.

Для использования ИИ от WriteSonic придется зарегистрироваться

А вот для использования богатого функционала WriteSonic придется регистрироваться. Это можно сделать, используя свою учетную запись Google. Только обязательно на время отключите в настройках браузера блокировщик рекламы. Разработчики так "умело" интегрировали WriteSonic в браузер, что он не может дать доступ к своим функциям, если у вас включена блокировка рекламы.

Зарегистрироваться в WriteSonic не просто - нужно догадаться отключить встроенный блокировщик рекламы, потом его можно опять активировать Фото: Соцсети

Что умеют ChatGPT и WriteSonic

Разработчики просто взяли API двух нейросетей и интегрировали в свой продукт. Это может сделать любой программист — подобных расширений для браузеров множество. Главное отличие в том, что сделано все в содружестве с разработчиками WriteSonic. Но, по большому счету, всеми этими возможностями вы и так можете пользоваться из любого браузера, просто перейдя на сайты сервисов.

О чат-боте ChatGPT мы рассказывать много не будем – это, по сути, выпадающее окошко с доступом к стандартному устаревшему ChatGPT-3.5 от OpenAI.

По сути, в браузер Opera встроили выпадающий чат стандартного ChatGPT-3.5 Фото: Скриншот

А вот продукт WriteSonic (в браузере он называется ChatSonic) куда интереснее. Его разработчики предлагают множество уникальных инструментов на основе нейросети и модели ChatGPT. Правда, за свежий "движок" придется заплатить, как, впрочем, за любой "чих" при использовании этого сервиса. Бесплатно единоразово дается объем в 10 тыс. знаков и на устаревшей версии ChatGPT-3.5. Все остальное – за деньги, причем немалые.

За использования богатого инструментария WriteSonic придется заплатить серьезную сумму Фото: Скриншот

WriteSonic – настоящая находка для маркетологов, писателей, блогеров и СЕО-шников. Но только для англоязычных, потому что с украинским и русским языками инструментарий работает отвратительно, как и старая версия ChatGPT-3.5.

Свежая версия ChatGPT-4 доступна только за оплату, а старая имеет ограничение в 10 тысяч знаков Фото: Скриншот

Для начала мы попросили ИИ от WriteSonic рассказать нам про информационный портал "Фокус" и с этой задачей даже с учетом украинского языка он справился нормально.

ChatSonic на основе ChatGPT-3.5 неплохо справился с заданием рассказать об издании "Фокус" Фото: Скриншот

Но в инструментах мы нашли встроенный редактор, который позволяет не только редактировать, но и переписывать текст, оптимизируя его, и вот тут нейросеть начала буксовать и выдавать сплошную абракадабру.

С оптимизацией и обработкой текста на украинском языке (впрочем, как и на русском) у WriteSonic большие проблемы Фото: Скриншот

Работа с соцсетями через WriteSonic

У WriteSonic есть инструмент для написания сообщений в соцсетях на заданную тему или на основе какого-либо текста. Вот что чат-бот выдал, когда мы попросили его создать несколько вариантов сообщений в Twitter на тему "интеграция ChatGPT в браузер Opera". Скажем честно, с этой работой мы справились бы сами – ничего уникального WriteSonic не предложил, а тем более, очень коряво поработал с текстом.

Составления сообщений для соцсетей даже на русском языке - не сильная сторона WriteSonic Фото: Скриншот

Нам приглянулась функция создания "цепляющих" подводок для видео на YouTube. Но попробовав ее, мы были просто шокированы откровенно отвратительной работой с текстом. Такое ощущение, что чат-бот перевел текст с русского на английский, а потом свое "творчество" опять с английского на русский.

Эти "цепляющие" фразы могут зацепить только своей нелепостью. Может это оригинальный ход от WriteSonic? Фото: Скриншот

Сочинение песен и стихов с помощью ChatGPT

В англоязычной прессе не раз упоминалось о талантах ChatGPT сочинять песни и стихи. Но, видимо, это касается только английского языка. Вот какой рэп нам сочинил WriteSonic на основе ChatGPT-3.5 на тему украинско-российской войны. Это просто ужасно, поскольку, опять же, чат-бот перевел свой английский текст на русский язык и растерял все рифмы.Впрочем, припев получился неплохим и даже ярким.

Рэп в исполнении WriteSonic получился нерифмованным Фото: Скриншот

Свой творческий инструментарий на основе ChatGPT разработчики WriteSonic оснастили тематическими вкладками, чтобы пользователю не пришлось вручную прописывать "личность" и задавать стиль для ChatGPT. Например, выбрав "философский" стиль вы можете попросить написать чат-бот поэзию с уклоном именно в философию. Но результат вам вряд ли понравится.

В поэзии ChatSonic (от сервиса WriteSonic) тоже не силен, а еще требует деньги за длинное стихотворение Фото: Скриншот

То же самое касается и написание хокку. Хотя у WriteSonic это получилось гораздо лучше, чем обычный стих или песня. Ах, да, за объемный стих придется заплатить.

Хокку от ChatGPT старой версии:

Появился сайт "Фокус",

Статьи глубоки и умны,

Знания в моем распоряжении.

Генерация изображения WriteSonic

Поскольку WriteSonic позиционируется как своеобразный "мультитул" для творческих людей, то, конечно, у него есть функция генерировать изображения по запросу. Вчера мы вам показывали, как с этой задачей справляется инструмент Bing Creator от Microsoft, и у него это получается восхитительно и бесплатно. А вот встроенный инструмент Photosonic от WriteSonic на запрос "симпатичный толстый британский кот на фоне украинского флага держит в лапках винтовку М16 и стоит на российском флаге" выдал нам что-то неудобоваримое.

"Художником" ИИ от WriteSonic можно назвать с большой натяжкой, особенно с условием сложных запросов Фото: Скриншот

Правда с более простым запросом он справился более-менее, но вряд ли вы захотите хоть для чего-нибудь использовать сгенерированные картинки. К тому же, если Bing Creator от Microsoft позволяет генерировать относительно большие изображения, то Photosonic позволяет создавать картинки с маленьким разрешением, которые годятся только для соцсетей.

С более простыми запросами Photosonic справляется лучше, но далек от идеала Фото: Скриншот

ИИ WriteSonic очень неплох для рекламщиков

Единственное, с чем на отлично справился WriteSonic – это с анализом текстов для продвижения и рекламы. Мы "скормили" ему описание нашего сайта, которое ранее сгенерировал ChatGPT-3.5 и с помощью встроенного инструмента "Плюсы и минусы" получили достойный результат. Нейросеть проанализировала текст и выявила в нем основные недостатки для успешного продвижения в Интернете.

А вот анализ текстов для продвижения в Интернете у WriteSonic получается отлично Фото: Скриншот

Что в итоге

Как вы заметили, значительная часть этого материала посвящена обзору некоторых функций сервиса WriteSonic. Да, про браузер Opera и чат-бот ChatGPT мы почти не рассказали. Все потому, что норвежские разработчики браузера не сделали ничего уникального. По сути, они плотно привязали через API ChatGPT (старой версии) и платный WriteSonic в свой браузер, и на этом – все.

Можно сделать простой вывод: в будущем на рынке ИИ для браузеров и сервисов будут соперничать Microsoft и Google. Только они имеют достаточно средств и большие команды программистов, чтобы на основе собственных нейросетей представить что-то достойное и поистине представить уникальные функции ИИ в своих продуктах. Остальным браузерам придется довольствоваться "обрезками" от старых версий ChatGPT.

Пока что Microsoft действительно и безоговорочно лидирует в этом сегменте, и все интернет-сообщество ждет мощного ответа от Google, хотя поисковый гигант после первого провала все никак не соберется с силами.

Ранее Фокус рассказывал, что ИИ-художник DALL-E стал бесплатным для Украины: чат-бот Bing от Microsoft научили рисовать.