Исследователь Google Earth сделал шокирующее открытие в австралийской глубинке (фото)

Странный след в австралийской пустыне заинтересовал спелеолога. После он предположил, что это был след от гигантского торнадо.

Спелеолог, изучавший спутниковые снимки Google Earth, обнаружил странные следы в Австралии. То что он назвал "шрамом на лице Земли", обнаружилось на равнение Налларбор. Об этом пишет Daily Mail.

Находка заинтриговала ученых. При более тщательном исследовании они поняли, что "шрам" был создан свирепым торнадо, о котором никто не знал. Торнадо — известная угроза в США и других странах. Но они случаются и в Австралии. Найденный с помощью спутниковых снимков "шрам" тянется от Западной Австралии через границу до Южной Австралии.

Фото: Google Earth

Торнадо — это сильные, вращающиеся столбы воздуха, которые движутся со скоростью, часто превышающую 200 километров в час. Они могут вызывать огромные разрушения — вырывать деревья с корнем, разрушать здания и разбрасывать обломки на большие расстояния.

Торнадо были зарегистрированы на всех континентах, кроме Антарктиды. Чаще всего они случаются в районе Великих равнин США и в северо-восточном регионе Индии – Бангладеш.

Самый ранний зафиксированный торнадо в Австралии произошел в 1795 году в пригороде Сиднея. Но научное подтверждение торнадо здесь было получено лишь в конце 1800-х годов.

За последние десятилетия задокументированные случаи в Австралии включают торнадо 2013 года, которое пересекло почти весь континент и семь торнадо, которые бушевали в Центральной Австралии в 2016 году.

Для ученых важно точно предсказывать торнадо, чтобы предупреждать людей. Вот почему "шрам" от торнадо в Налларборе был полезен для изучения.

Равнина Налларбор — это удаленный, сухой, безлесный участок земли на юге Австралии. Человек, который обнаружил этот шрам, использовал спутниковые снимки Google Earth для поиска пещер или других карстовых образований в Наллаборе.

Ученые считают, что торнадо, оставивший такой мощный след, прошел еще в 2022 году. И в этом году они отправились изучить "шрам" лично.

Оказалось, что след, оставленный торнадо, протянулся на 11 километров, а его ширина составляет около 250 метров. На нем видны поразительные узоры, называемые "циклоидальными отметками", образованные всасывающими вихрями торнадо. Это говорит о том, что торнадо был не обычным штормом, а из разрушительной категории F2 или F3, который движется со скоростью более 200 километров в час.

След в австралийской пустыне Фото: Google Earth

Вероятно, торнадо длился от семи до 13 минут. Особенности шрама указывают на то, что вихревой ветер внутри торнадо двигался по часовой стрелке. В отличие от торнадо, которые обрушились на населенные пункты, этот не повредил дома или города. Но он все равно оставил свой след, изменяя поверхность Земли.

Примечательно, что "шрам" был все еще отчетливо виден спустя 18 месяцев после события, как на спутниковых снимках, так и на земле. Вероятно, это связано с тем, что растительность в этом сухом ландшафте растет медленно, поэтому еще не покрыла эрозию.

Напомним, ранее ученые рассказали, что будет с человеком, которого засосет торнадо и может ли он выжить.