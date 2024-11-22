Дослідник Google Earth зробив разюче відкриття в австралійській глибинці (фото)

Дивний слід в австралійській пустелі зацікавив спелеолога. Після він припустив, що це був слід від гігантського торнадо.

Спелеолог, який вивчав супутникові знімки Google Earth, виявив дивні сліди в Австралії. Те, що він назвав "шрамом на обличчі Землі", виявилося на рівнині Налларбор. Про це пише Daily Mail.

Знахідка заінтригувала вчених. Під час ретельнішого дослідження вони зрозуміли, що "шрам" був створений лютим торнадо, про який ніхто не знав. Торнадо — відома загроза в США та інших країнах. Але вони трапляються і в Австралії. Знайдений за допомогою супутникових знімків "шрам" тягнеться від Західної Австралії через кордон до Південної Австралії.

Фото: Google Earth

Торнадо — це сильні стовпи повітря, що обертаються і рухаються зі швидкістю, яка часто перевищує 200 кілометрів на годину. Вони можуть спричиняти величезні руйнування — виривати дерева з корінням, руйнувати будівлі та розкидати уламки на великі відстані.

Торнадо були зареєстровані на всіх континентах, крім Антарктиди. Найчастіше вони трапляються в районі Великих рівнин США і в північно-східному регіоні Індії — Бангладеш.

Найбільш ранній зафіксований торнадо в Австралії стався 1795 року в передмісті Сіднея. Але наукове підтвердження торнадо тут було отримано лише наприкінці 1800-х років.

За останні десятиліття задокументовані випадки в Австралії включають торнадо 2013 року, що перетнуло майже весь континент, і сім торнадо, які вирували в Центральній Австралії 2016 року.

Для вчених важливо точно передбачати торнадо, щоб попереджати людей. Ось чому "шрам" від торнадо в Налларборі був корисний для вивчення.

Рівнина Налларбор — це віддалена, суха, безлісна ділянка землі на півдні Австралії. Людина, яка виявила цей шрам, використовувала супутникові знімки Google Earth для пошуку печер або інших карстових утворень у Наллаборі.

Учені вважають, що торнадо, який залишив такий потужний слід, пройшов ще 2022 року. І цього року вони вирушили вивчити "шрам" особисто.

Виявилося, що слід, залишений торнадо, простягнувся на 11 кілометрів, а його ширина становить майже 250 метрів. На ньому видно разючі візерунки, звані "циклоїдальними позначками", утворені всмоктувальними вихорами торнадо. Це говорить про те, що торнадо був не звичайним штормом, а з руйнівної категорії F2 або F3, що рухається зі швидкістю понад 200 кілометрів на годину.

Слід в австралійській пустелі Фото: Google Earth

Імовірно, торнадо тривав від семи до 13 хвилин. Особливості шраму вказують на те, що вихровий вітер усередині торнадо рухався за годинниковою стрілкою. На відміну від торнадо, які наринули на населені пункти, цей не пошкодив будинки чи міста. Але він все одно залишив свій слід, змінюючи поверхню Землі.

Примітно, що "шрам" було все ще чітко видно через 18 місяців після події, як на супутникових знімках, так і на землі. Ймовірно, це пов'язано з тим, що рослинність у цьому сухому ландшафті росте повільно, тому ще не покрила ерозію.

Нагадаємо, раніше вчені розповіли, що буде з людиною, яку засмокче торнадо, і чи може вона вижити.