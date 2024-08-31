У самому серці небезпечної вирви: що станеться з людиною, якщо її засмокче торнадо (відео)

Дослідники розповіли, чи вдавалося комусь, хто побував в епіцентрі небезпечного смерчу, вижити й що з ними було потім.

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Торнадо — стовп повітря, що обертається, який торкається землі й часто пов'язаний з основою грози. Напрямок обертання смерчу, як правило, залежить від півкулі, в якій він перебуває, але в окремих випадках торнадо можуть порушувати цю тенденцію. Часом швидкість вітру всередині торнадо може перевищувати сотні кілометрів на годину, а тому їхній руйнівний потенціал надзвичайно великий, пише IFLScience.

Якщо на шляху торнадо опиняться будь-які предмети, зокрема будівлі, тварини та навіть люди, вони можуть бути підхоплені диявольською вирвою. Але попри неймовірну силу торнадо, людям вдавалося вижити в них. Що ж відбувається з людиною, якщо вона опиняється всередині торнадо?

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Небезпека торнадо полягає в тому, що їх надзвичайно складно помітити. Часом першими ознаками наближення торнадо може бути сумнозвісний гул "вантажного поїзда", але також є звуки, що вказують на наближення торнадо, яких не чути людському вуху.

За словами дослідників Національного управління океанічних і атмосферних досліджень (NOAA), коли ми бачимо класичний конус торнадо, це означає, що він утворює конденсаційну лійку, що складається з води, пилу та сміття. Найруйнівніші з них виникають через грози, що обертаються, відомі як суперкомірки, які метеорологи можуть виявити, оскільки вони мають чітко визначений вигляд на радарі, що має назву мезоциклон.

Що станеться, якщо вас засмокче в торнадо?

Дослідники NOAA зібрали історії тих, хто вижив після торнадо, багато хто з яких вважає, що їм просто пощастило вижити. Один із таких прикладів — історія Шеррі та Брайана з Техасу, які 2019 року опинилися в самому серці пекельної вирви.

За словами Шеррі, вона побігла до ванної, де лягла на підлогу й обхопила руками унітаз. У наступні 2-5 секунд жінка побачила, як кут ванної кімнати піднявся і зник над нею. Потім жінку вдарила сила, яку вона не може описати: її тіло піднялося в повітря зі швидкістю, як потім виявилося, 161 км/год, при цьому з усіх боків у неї вдарялися різні предмети.

За ці секунди в її голові пронеслася тисяча думок, зокрема жінці здавалося, що вона вже померла. Потім тіло Шеррі просто відкинуло назад на землю, а зверху посипалися уламки.

За словами Брайана, під час торнадо він перебував у торговому центрі, звідки вихор буквально висмоктав його. Спочатку чоловік намагався втриматися за колону, потім торнадо підняв його і відкинув на припарковану вантажівку. Він спробував вхопитися за неї, але потім опинився на землі та схопився за обід лівого переднього колеса, де провів решту часу, доки все не стихло.

На цьому складеному зображенні з 8 зображень показано торнадо, що утворилося на північ від Міннеоли, штат Канзас, 24 травня 2016 року Фото: wikimedia

Скільки людей виживають у торнадо

За інформацією NOAA, навіть найсильніші з торнадо, як правило, мають 99% рівень виживання. Втім, це зовсім не означає, що варто недбало ставитися до цієї небезпеки. Дослідники закликають вжити всіх можливих заходів, щоб не опинитися всередині одного з них.

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