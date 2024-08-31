В самом сердце опасной воронки: что произойдет с человеком, если его засосет торнадо (видео)

Исследователи рассказали, удавалось ли кому-то, кто побывал в эпицентре опасного смерча выжить и что с ними было потом.

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Торнадо — вращающийся столб воздуха, который касается земли и часто связан с основанием грозы. Направление вращения смерча, как правило, зависит от полушария, в котором он находится, но в редких случаях торнадо могут нарушать эту тенденцию. Порой скорость ветра внутри торнадо может превышать сотни километров в час, а потому их разрушительный потенциал чрезвычайно велик, пишет IFLScience.

Если на пути торнадо окажутся какие-либо предметы, в том числе здания, животные и даже люди, они могут быть подхвачены дьявольской воронкой. Но несмотря на невероятную силу торнадо, людям удавалось выжить в них. Что же происходит с человеком, если он оказывается внутри торнадо?

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Опасность торнадо заключается в том, что их чрезвычайно сложно заметить. Порой первыми признаками приближения торнадо может быть печально известный гул "грузового поезда", но также есть звуки, указывающие на приближение торнадо, которые не слышны человеческому уху.

По словам исследователей Национального управления океанических и атмосферных исследований (NOAA), когда мы видим классический конус торнадо, это означает, что он образует конденсационную воронку, состоящую из воды, пыли и мусора. Самые разрушительные из них возникают из-за вращающихся гроз, известных как суперячейки, которые метеорологи могут обнаружить, поскольку они имеют четко определенный вид на радаре, называемом мезоциклоном.

Что произойдет, если вас засосет в торнадо?

Исследователи NOAA собрали истории выживших после торнадо, многие из которых считают, что им попросту посчастливилось выжить. Один из таких примеров — история Шерри и Брайана из Техаса, которые в 2019 году оказались в самом сердце адской воронки.

По словам Шерри, она побежала в ванную, где легла на пол и обхватила руками унитаз. В следующие 2-5 секунд женщина увидела, как угол ванной комнаты поднялся и исчез над ней. Затем женщину ударила сила, которую она не может описать: ее тело поднялось в воздух со скоростью, как потом оказалось 161 км/час, при этом со всех сторон в нее ударялись различные предметы.

За эти секунды в ее голове пронеслась тысяча мыслей, в ом числе женщине казалось, что она уже умерла. Затем тело Шерри просто отбросило обратно на землю, а сверху посыпались обломки.

По словам Брайана, во время торнадо он находился в торговом центре, откуда вихрь буквально высосал его. Изначально мужчина пытался удержаться за колону, затем торнадо поднял его и отбросил на припаркованный грузовик. Он попытался ухватиться за него, но затем оказался на земле и схватился за обод левого переднего колеса, где провел остаток времени, пока все не стихло.

На этом составном изображении из 8 изображений показано торнадо, образовавшееся к северу от Миннеолы, штат Канзас, 24 мая 2016 года Фото: wikimedia

Сколько людей выживают в торнадо

По информации NOAA, даже самые сильные из торнадо, как правило, имеют 99% уровень выживаемости. Впрочем, это вовсе не значит, что стоит халатно относиться к этой опасности. Исследователи призывают предпринять все возможные мере, чтобы н оказаться внутри одного из них.

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