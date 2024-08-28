Смерть на электрическом стуле. Погибнет ли в озере все живое, если в него угодит молния

Исследователи рассказали, что произойдет и предупредили, что ответ на этот вопрос может немного шокировать.

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Не секрет, что рыбалка — одно из самых распространенных занятий людей, когда в них ударяет молния. Но что это значит для обитателей водоема, которые всю свою жизнь проводят в этих водах? Исследователи пролили свет на эту загадку и предупредили, что ответ может немного шокировать, пишет IFLScience.

Несмотря на то, что нам внушают мультфильмы, когда молния ударяет в озеро, все в ней некогда живое не всплывает на поверхность брюхом вверх. Ну, почти все. Ученые уверяют, что большинство обитателей озера все же сможет пережить разряд молнии, но так повезет не всем.

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Дело в том, что когда молния ударяет в водоем, ток распространяется на поверхности, а не проникает глубоко в жидкость. Например, такой же эффект наблюдается, когда молния ударяет в автомобиль или другой предмет, проводящий ток — ток "течет" по поверхности, а не через точку удара. Исследователи отмечают, что это называется скин-эффектом и является принципом, лежащим в основе клеток Фарадея — оболочки, которая защищает ее содержимое от электрического тока. К слову, этот эффект наблюдается даже при ударе молнии в человека, называемом вспышкой, способной оставить на коже людей сложные поверхностные ожоги, известные как фигуры Лихтенберга.

По словам ученых, когда молния ударяет в озеро или океан, ток, вероятнее всего, повлияет лишь на живые существа, которые в момент удара будут находиться на поверхности. В то же время ученые отмечают, что неясно, на какую точную глубину проникает каждый отдельный удар, а потому исследователи не советуют полагаться на навыки дайвинга в этом вопросе.

Кроме того вода отлично рассеивает тепло. В результате, несмотря на то, что удар молнии достигает температуры почти в 5 раз выше поверхности Солнца (27 760 градусов по Цельсию), когда она попадает в холодную воду, температура быстро рассеивается, охлаждая разряд. Простыми словами, вода в озере два ли закипит, когда в нее ударит молния, как это иногда показывают в мультфильмах.

Что будет с человеком в озере, если туда попадет молния?

В то же время люди не имеют такой же защиты, как и рыбы, когда дело касается плавания во время грозы. Дело в том, что в момент удара молнии, мы скорее всего будем находиться на поверхности воды, а потому почувствуем удар.

Известно, что ток от удара молнии на поверхности воды может распространиться на расстояние от 10 до 100 метров или даже больше — это зависит от силы удара. Простыми словами, человеку вовсе не обязательно находиться в эпицентре удара, чтобы получить урон от ее потенциальной энергии в 10 миллионов вольт.

Правило 30/30

Правило 30/30 предполагает, что когда вы видите первую вспышку молнии, если сопровождающий ее раскат грома слышен в течение или раньше 30 секунд, то шторм достаточно близко, чтобы представлять опасность. Чем ближе гром и молния идут друг к другу, тем ближе шторм. Кроме того, исследователи рекомендуют ждать полчаса после того, как будет видна последняя вспышка, прежде чем вернуться в воду.

Отметим, что принципы этого правила основаны на скорости распространения скорости звука и света. Звук распространяется со скоростью 343 метра в секунду, примерно 1,6 км каждые 5 секунд, в то время как свет распространяется со скоростью 300 000 километров в секунду. Таким образом, посчитав количество секунд между вспышкой молнии и раскатом грома, а затем разделив полученное число на три, можно получить расстояние от вас до шторма в километрах. Впрочем, наиболее безопасным будет попросту покинуть водоем во время шторма.

Ранее Фокус писал о том, что впервые обнаружено нечто особенное в опасной восходящей молнии, которая бьет в небо.