Смерть на електричному стільці. Чи загине в озері все живе, якщо в нього влучить блискавка

Дослідники розповіли, що станеться і попередили, що відповідь на це запитання може трохи шокувати.

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Не секрет, що риболовля — одне з найпоширеніших занять людей, коли в них вдаряє блискавка. Але що це означає для мешканців водойми, які все своє життя проводять у цих водах? Дослідники пролили світло на цю загадку і попередили, що відповідь може трохи шокувати, пише IFLScience.

Попри те, що нам навіюють мультфільми, коли блискавка вдаряє в озеро, все в ньому колись живе не спливає на поверхню черевом догори. Ну, майже все. Вчені запевняють, що більшість мешканців озера все ж зможе пережити розряд блискавки, але так пощастить не всім.

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Річ у тім, що коли блискавка вдаряє у водойму, струм поширюється на поверхні, а не проникає глибоко в рідину. Наприклад, такий самий ефект спостерігається, коли блискавка вдаряє в автомобіль або інший предмет, що проводить струм — струм "тече" по поверхні, а не через точку удару. Дослідники зазначають, що це називається скін-ефектом і є принципом, що лежить в основі клітин Фарадея — оболонки, яка захищає її вміст від електричного струму. До слова, цей ефект спостерігається навіть під час удару блискавки в людину, так званого спалаху, здатного залишити на шкірі людей складні поверхневі опіки, відомі як фігури Ліхтенберга.

За словами вчених, коли блискавка вдаряє в озеро або океан, струм, найімовірніше, вплине лише на живі істоти, які в момент удару перебуватимуть на поверхні. Водночас учені зазначають, що неясно, на яку точну глибину проникає кожен окремий удар, а тому дослідники не радять покладатися на навички дайвінгу в цьому питанні.

Крім того, вода відмінно розсіює тепло. У результаті, попри те, що удар блискавки досягає температури майже в 5 разів вище за поверхню Сонця (27 760 градусів за Цельсієм), коли вона потрапляє в холодну воду, температура швидко розсіюється, охолоджуючи розряд. Простими словами, вода в озері навряд чи закипить, коли в неї вдарить блискавка, як це іноді показують у мультфільмах.

Що буде з людиною в озері, якщо туди потрапить блискавка?

Водночас люди не мають такого ж захисту, як і риби, коли справа стосується плавання під час грози. Річ у тім, що в момент удару блискавки, ми найімовірніше перебуватимемо на поверхні води, а тому відчуємо удар.

Відомо, що струм від удару блискавки на поверхні води може поширитися на відстань від 10 до 100 метрів або навіть більше — це залежить від сили удару. Простими словами, людині зовсім не обов'язково перебувати в епіцентрі удару, щоб зазнати шкоди від її потенційної енергії в 10 мільйонів вольтів.

Правило 30/30

Правило 30/30 припускає, що коли ви бачите перший спалах блискавки, якщо гуркіт грому, який її супроводжує, чути протягом або раніше 30 секунд, то шторм досить близько, щоб становити небезпеку. Що ближче грім і блискавка йдуть один до одного, то ближче шторм. Крім того, дослідники рекомендують чекати пів години після того, як буде видно останній спалах, перш ніж повернутися у воду.

Зазначимо, що принципи цього правила засновані на швидкості поширення швидкості звуку і світла. Звук поширюється зі швидкістю 343 метри на секунду, приблизно 1,6 км кожні 5 секунд, тоді як світло поширюється зі швидкістю 300 000 кілометрів на секунду. Таким чином, порахувавши кількість секунд між спалахом блискавки та гуркотом грому, а потім розділивши отримане число на три, можна отримати відстань від вас до шторму в кілометрах. Утім, найбезпечнішим буде просто покинути водойму під час шторму.

Раніше Фокус писав про те, що вперше виявлено щось особливе в небезпечній висхідній блискавці, яка б'є в небо.