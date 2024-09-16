Компания уничтожает миллионы жестких дисков: почему HDD больше не нужны (видео)

Microsoft избавляется от жестких дисков при помощи роботов, которые разбирают HDD и ​​используют компьютерное зрение.

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Роботизированные технологии разбирают миллионы жестких дисков (HDD) для переработки в компании Microsoft. О том, зачем технологический гигант занимается такой работой, сообщает Blocks and Files.

В 2022 году на Global Hackathon команда под руководством Ранганатана Шриканта создала роботизированную технологию, которая разбирают жесткие диски. Также они уничтожают данные путем разрушения пластин и перерабатывают оставшиеся части для извлечения ценных материалов. В большинстве других случаев в других компаниях HDD перерабатывают, путем измельчения всех компонентов скопом.

Роботизированные технологии разбирают для переработки в Microsoft.

Робот Microsoft использует компьютерное зрение для распознавания различных типов жестких дисков и поиска деталей для разборки. Она аккуратно извлекает компоненты, уничтожая только пластины с данными, при этом сохраняя детали, такие как магниты и печатные платы, для повторного использования.

Также в 2022 году Microsoft таким образом уничтожила около 2 млн HDD. Возможно, сейчас объемы переработки еще выше. По данным Microsoft, этот новый подход под названием NoShred к 2025 году должен привести к тому, что 90% компонентов жестких дисков будут перерабатываться и/или повторно использоваться.

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