Компанія знищує мільйони жорстких дисків: чому HDD більше не потрібні (відео)

Microsoft позбавляється жорстких дисків за допомогою роботів, які розбирають HDD і використовують комп'ютерний зір.

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Роботизовані технології розбирають мільйони жорстких дисків (HDD) для переробки в компанії Microsoft. Про те, навіщо технологічний гігант займається такою роботою, повідомляє Blocks and Files.

У 2022 році на Global Hackathon команда під керівництвом Ранганатана Шріканта створила роботизовану технологію, яка розбирає жорсткі диски. Також вони знищують дані шляхом руйнування пластин і переробляють частини, що залишилися, для вилучення цінних матеріалів. У більшості інших випадків в інших компаніях HDD переробляють, шляхом подрібнення всіх компонентів скопом.

Роботизовані технології розбирають для переробки в Microsoft.

Робот Microsoft використовує комп'ютерний зір для розпізнавання різних типів жорстких дисків і пошуку деталей для розбирання. Вона акуратно витягує компоненти, знищуючи тільки пластини з даними, водночас зберігаючи деталі, такі як магніти і друковані плати, для повторного використання.

Також у 2022 році Microsoft таким чином знищила близько 2 млн HDD. Можливо, зараз обсяги переробки ще вищі. За даними Microsoft, цей новий підхід під назвою NoShred до 2025 року має призвести до того, що 90% компонентів жорстких дисків будуть перероблятися та/або повторно використовуватися.

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