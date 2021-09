Корпорації зла: BigTech-компанії заробили на війні з глобальним терором $ 45 млрд, — дослідження

Група дослідників опублікувала звіт, в якому описується, скільки заробили Amazon, Microsoft, Google, Facebook і Twitter на держпідряди від Пентагону та інших відомств

Днями дослідники з Little Sis, Action Center for Race and the Economy (ACRE) і MPower Change опублікували звіт, в якому детально розповідається, як технологічні компанії заробляли на федеральних контрактах і субпідряді з американськими військовими, розвідувальними та правоохоронними органами після трагедії 11 вересня.

Про це повідомляє видання vice.com, посилаючись на документ.

У звіті сказано, що з 2004 року і по сьогоднішній день кількість контрактів між федеральним урядом і великими технологічними компаніями, такими як Microsoft, Amazon, Google, Facebook і Twitter, різко зросла. А з 2007 по 2019 роки кількість контрактів і субпідрядів Міністерства внутрішньої безпеки (Department of Homeland Security, DHS) з великими гравцями з Кремнієвої долини збільшилася в 50 разів. Найбільше від цього зростання виграли Amazon і Microsoft: з 2015 по 2019 роки Amazon отримала федеральних контрактів у 4 рази більше, ніж до зазначеного періоду, а Microsoft — у 8 раз.

У звіті також говориться, що

Google уклала контракти з Пентагоном на $16 млн, ще $2 млн з DHS і майже $4 млн з Міністерством юстиції.

Facebook має контракти на суму трохи більше $167 тис.з Пентагоном і $363,6 тис. із Міністерством внутрішньої безпеки. Компанія отримала кошти на просування новинного агентства "Голос Америки" в межах програми "Спостереження за екстремізмом".

Twitter уклав з DHS контракт на $255 тис.

З 2004 року 5 державних агентств витратили не менше $44,7 млрд на покупку послуг цих технологічних компаній. Левова частка цієї суми надходить від Пентагону ($43,8 млрд), за яким слідують DHS ($348 млн), Державний департамент ($258 млн), Управління загальних служб ($244 млн).

"Наше дослідження показує, що, оскільки від контрактів уряду США можна отримати величезний прибуток, BigTech-компанії узгоджують свої пріоритети з пріоритетами держави, будь то забезпечення нацбезпеки або глобальна війна з терором, — говорить Сіджал Наралла, директор кампанії в MPower Change. — Найбільша проблема, яку ми бачимо, полягає в тому, що від техно-корпорацій все більшою і більшою мірою залежить ведення глобальної війни з терором. Щоб зруйнувати глобальні вогнища насильства, ми повинні покласти на BigTech відповідальність за це".

Дослідники приділили увагу й такому аспекту як зв'язок приватних інтернет-компаній з розвідкою, правоохоронними органами та військовими відомствами. У ході дослідження було виявлено, що понад 200 осіб курсували з держсектора в приватний і назад. Наприклад, такою людиною є Келлі Ендрюс, провідний лобіст Microsoft, який багато років пропрацював у DHS, або Яна Кей, фахівчиня зі стратегії хмарної безпеки AWS, яка працювала раніше в Міністерстві оборони.

"Корпорації не тільки збільшили кількість контрактів із федеральним урядом, але й витіснили традиційних військових підрядників, таких як Raytheon і Northop Grumman, кількість контрактів яких зменшилася з 2010 року, — пише ЗМІ, спираючись на документ. — З 5-ти техно-компаній, про які йдеться у звіті, у Microsoft, схоже, склалися найтепліші стосунки з федеральним урядом. Протягом перших 2-х років президентства Трампа Microsoft зміцнила зв'язок із DHS в міру зростання попиту на додаткову інфраструктуру хмарних обчислень для проведення процедур, пов'язаних із депортацією і розлучення сімей. У 2020 році Microsoft змогла укласти з департаментом контракт на $230 млн і намагається отримати ще один контракт DHS на хмарні обчислення на $3,4 млрд, про який агентство оголосило в цьому році".

"Чи прийнятно для Big Tech робити ці жахливі речі? Я маю на увазі розлучення сімей або будь-які інші вчинки, що здійснюються в ім'я національної безпеки? Війна з терором за останні 20 років сильно вплинула на всю спільноту — мусульманські громади, громади "чорних" і "коричневих" по всьому світу були залучені в цю війну", — прокоментував Рамах Кудаїмі, заступник директора кампанії ACRE.

"Нещодавно технологічні компанії мобілізувалися, щоб заявити про свої права. Так, у кінці серпня Google повідомила Національній раді з трудових відносин, що її співробітники не мають права оскаржувати вибір клієнтів. Таким чином компанія намагається захистити своє рішення звільняти співробітників, які протестують проти контрактів із військовими. Співробітники Amazon вийшли в знак протесту проти контрактів на викопне паливо, укладених Amazon, і компанія у відповідь пригрозила звільнити організаторів", — нагадує ЗМІ.

"Автори звіту вирішили запустити петицію, що закликає людей чинити тиск на вище зазначені компанії, щоб вони припинили підтримку глобальної війни з терором. Їхні вимоги включають припинення контрактів, що підтримують глобальну кампанію насильства, за допомогою надання таких технологій як дрони і хмарні бази даних. Вони також закликають до відшкодування збитку громадам, які стали жертвами глобальної терористичної кампанії, в результаті якої, за найскромнішими оцінками, загинули близько 400 тис. мирних жителів. Нарешті, пролунав заклик регулювати відносини між Кремнієвої долиною і федеральним урядом.

Amazon, Microsoft, Facebook, Twitter і Google не відповіли на запити про коментарі", — резюмували журналісти.