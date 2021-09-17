Facebook активно используют для торговли людьми и наркотиками, - расследование WSJ

СМИ сообщает, что сотрудники соцсети постоянно удаляют аккаунты преступников, распространяющих насилие в Facebook и Instagram, но все тщетно — им на смену приходят новые.

Facebook не может справиться с преступниками, которые активно используют социальную сеть для торговли людьми и наркотиками.

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Об этом пишет The Wall Street Journal, ссылаясь на внутренние документы компании.

Сотрудники Facebook возмутились тем, как их сайт используют в развивающихся странах, где активно увеличивается количество пользователей. Еще в январе бывший полицейский, принятый на работу в компанию, сообщил о ряде инцидентов, которые ему удалось расследовать. Самой крупной на тот момент была история, как мексиканский наркокартель Jalisco New Generation использовал соцсети для вербовки и оплаты наемников.

Как выяснил экс-коп, действия преступников нарушали правила компании, однако та никак не помешала им публиковать сообщения в Facebook или Instagram. Вместе с коллегами он обнаружил сообщения между вербовщиками и потенциальными наемниками о том, что члены картеля их сильно изобьют или вовсе убьют при попытке покинуть тренировочный лагерь.

Согласно документам, наркокартель открыто сообщал о своих преступлениях на многочисленных страницах в Facebook. Некоторые члены даже демонстрировали позолоченное оружие и фото кровавых разборок. После того, как сотрудник призвал бороться с такими аккаунтами, Facebook удалил контент, связанный наркоторговцами, однако не смог полностью убрать их из сети. Всего через 9 дней команда нашла в Instagram новый аккаунт, через который картель сообщал о своей деятельности.

В других документах сотрудники Facebook сообщали об организациях, которые торговали людьми на Ближнем Востоке, по данным WSJ, злоумышленники использовали соцсеть, чтобы заманивать женщин. Еще один пример: боевики из Эфиопии пропагандировали насилие в отношении меньшинств. Работники компании также предупреждали руководство о преступных группах, занимающихся порнографией и продажей органов. Благодаря таким сообщениям Facebook забанила некоторые сообщества и страницы, однако десятки все еще активны.

Бывший вице-президент Facebook в комментарии Wall Street Journal заявил, что социальная сеть рассматривает указанные проблемы в развивающихся странах как "издержки ведения бизнеса". По его словам, компания очень редко предпринимает меры для устранения этих проблем.

"У нас есть комплексная стратегия, опирающаяся на помощь команд модераторов, в которые входят носители разных языков (более 50-ти), образовательных ресурсов, местных экспертов в разных областях и сторонних специалистов по проверке фактов, чтобы обезопасить людей", — рассказал представитель Facebook в заявлении изданию Newsweek.

16 сентября спикер Facebook Энди Стоун прокомментировал статью в серии постов в Twitter:

"Как ясно дает понять Wall Street Journal, у нас есть команда экспертов, помогающая нам выявлять модели вредоносного поведения, чтобы мы могли его пресекать. Мы привлекли специалистов, у нас есть ресурсы для этой работы, и их больше, чем у любой другой компании в области потребительских технологий в мире".

В другом посте он добавил, что компания может добиться лучших результатов в борьбе с преступными организациями. У нее есть для этого различные инструменты, включая искусственный интеллект. Кроме того, Facebook набирает больше специалистов, чтобы проводить исследования, лучше понять суть проблем и усовершенствовать технологии.

Ранее писали, что Facebook позволяет "элитным" пользователям нарушать правила соцсети. Как показало расследование, важные персоны не подвергаются проверкам или получают время для удаления контента вместо блокировки.