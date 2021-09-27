"Мы не портим жизнь подросткам": Facebook раскритиковала расследование WSJ о вреде Instagram

Компания не считает, что Instagram негативно влияет на девочек, так как опросила "всего 40 подростков". В качестве опровержения Facebook опубликовала данные, которые, по ее мнению, упустили журналисты.

Facebook раскритиковала статью The Wall Street Journal о негативном влиянии социальной сети Instagram на подростков, упрекнув издание в неточных выводах.

Будь всегда в курсе событий вместе с телеграм-каналом Быстрый Фокус. Подписаться

Вице-президент компании Пратити Райчоудхури опубликовала свой ответ в блоге на официальном сайте.

По ее словам, журналисты неправильно поняли результаты внутренних расследований Facebook и заявили, что Instagram угнетает многих юношей и девушек. На самом же деле эксперты выяснили, что в "тяжелые времена" социальная сеть чаще помогает подросткам почувствовать себя лучше, чем хуже. Речь идет о таких серьезных проблемах, как одиночество, беспокойство, депрессия и неправильное питание.

Единственной проблемой, которую по данным расследований Instagram ухудшил, стало восприятие тела. Как отметила Пратити Райчоудхури, даже в этом случае большинство девочек-подростков сообщили, что соцсеть либо улучшила (22%), либо не оказала никакого влияния на их настроение (45,5%).

[ + – ] Инфографика Facebook о влиянии Instagram на подростков Фото: Facebook

"Хотя заголовок на внутреннем слайде явно не заявляет об этом, исследование показывает, что каждая третья девочка-подросток, сообщившая нам о проблемах с изображениями тела, заявила, что использование Instagram ухудшило их самочувствие, а не каждая третья из всех девочек-подростков. Это важное различие, которое не отражено в отчетах журнала", — подчеркнула вице-президент.

Она также обратила внимание, что некоторые исследования Facebook основаны на опросе всего 40 подростков и предназначались для внутреннего обсуждения проблем. При этом специалисты не выясняли причинно-следственную связь между Instagram и реальными проблемами юных пользователей.

"Эти документы также были созданы и использовались людьми, которые понимали ограничения исследования, поэтому они иногда использовали стенографию, особенно в заголовках, и не объясняли эти детали на каждом слайде", — сообщила Райчоудхури.

В частности, на опросе фокус-группы из 40-ка человек основано заявление WSJ о том, что многие подростки винят Instagram в увеличении уровня тревоги и депрессии. Представитель Facebook отмечает, что участники исследования — пользователи из США и Великобритании, которые страдали из-за проблем с телом, самооценкой, настроением и т.д.

"Журнал не учел еще один ключевой вывод того же исследования: те же пользователи-подростки сказали, что общий эффект от Instagram для них положительный. Кроме того, согласно исследованию, которое журнал не учел, 8 из 10 американских подростков, которые используют Instagram и прошли опрос, заявили, что Instagram либо помог им почувствовать себя лучше, либо не повлиял на их отношение к себе", — отмечается в блоге.

Среди девочек, чувствовавших себя грустно в последние месяцы:

57% заявили, что Instagram улучшил их настроение;

34% — никак не повлиял;

9% — ухудшил ситуацию.

Среди девочек, страдавших от одиночества:

51% — Instagram улучшил настроение;

36% — никак не повлиял;

13% — ухудшил ситуацию.

Среди девочек-подростков, испытывавших тревогу:

40% — Instagram улучшил настроение;

48% — никак не повлиял;

12% — ухудшил ситуацию.

Ранее писали, что мексиканский картель использовал Facebook для поиска киллеров. Преступники открыто сообщали о своих действиях в социальной сети, которая так и не смогла их полностью заблокировать.

Появилась также информация, что Facebook создал "белый список" пользователей, которым разрешил нарушать правила. Привилегированные личности, такие как политики, журналисты и звезды шоу-бизнеса освобождаются от проверок и блокировок со стороны социальной сети.