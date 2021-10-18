Facebook найме 10 тис. нових співробітників для створення Всесвіту віртуальної реальності

Проєкт буде реалізований у найближчі 5 років. На нього вже виділили $50 млн.

Компанія Facebook має намір залучити 10 тис. нових співробітників з країн ЄС, щоб побудувати "метавсесвіт" — онлайн-світ, у якому люди будуть спілкуватися, жити, розважатися і працювати віртуально.

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Про це пише Reuters.

Нові кадри з ЄС повинні будуть приєднатися до команди, яка вже працює над проєктом під назвою Reality Labs. Використовуючи технології віртуальної і доповненої реальності, Facebook планує створити більше ефектів, що забезпечують "віртуальну присутність", яка імітуватиме особисте спілкування. Марк Цукерберг вважає, що метавсесвіт буде доступний не тільки для тих, хто має VR/AR-гарнітури, а й користувачам ПК, мобільних пристроїв та ігрових консолей.

На створення метавсесвіту компанія вже виділила $50 млн. Частина з цих грошей витрачена на тестування нової програми для гарнітури Oculus Quest 2. За допомогою софту і пристрою користувачі проводили ділові зустрічі у віртуальній реальності, де їх представляли аватари.

Віцепрезидент Facebook з глобальних питань Нік Клегг повідомив, що компанія сподівається на співпрацю з урядами країн ЄС, щоб знайти потрібних фахівців і ринки для просування вперед глобального проєкту.

"Ці інвестиції (в нові робочі місця) є вотумом довіри до сили європейської технологічної індустрії і потенціалу європейських технічних талантів. Європа дуже важлива для Facebook", — заявили в компанії.

Фокус раніше писав, що Facebook пригальмувала розробки і впровадження нових продуктів через критику. Компанію звинувачують у негативному впливі на користувачів, зокрема на дітей. На репутацію Facebook впливають і свідчення колишніх її співробітників, які говорять про зловживання в компанії.

Прикладом стануть, зокрема, свідчення Френсіс Гоген, озвучені в Сенаті США. Ексспівробітниця Facebook, яка впливала на алгоритми за визначенням контенту, заявила, що соцмережа прагнула прибутку, всупереч усьому.

Нагадаємо, 4 жовтня у Facebook, Instagram та WhatsApp стався масовий збій, наймасштабніший за останні роки.

Пропонуємо Вам ознайомитися з нашим матеріалом про те, як побудований метавсесвіт і що ми всі будемо в ньому робити.