Цукерберг вирішив перейменувати Facebook. Це станеться наступного тижня

Керівництво компанії хоче показати, що однойменна соціальна мережа є лише одним із її продуктів, а основна увага зараз приділяється створенню Всесвіту віртуальної реальності.

Технологічна корпорація Facebook планує змінити свою назву наступного тижня. Генеральний директор Марк Цукерберг планує розповісти про це в ході щорічної конференції Connect 28 жовтня, однак презентація ребрендингу може статися й раніше, пише видання The Verge.

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За даними журналістів, за допомогою зміни назви компанія хоче перестати асоціюватися виключно з соціальними мережами та показати, що платформа Facebook є лише одним із продуктів. Коментувати ситуацію навколо перейменування в компанії відмовилися. Видання стверджує, що нова назва зберігається в секреті та відома навіть не всім представникам топменеджменту Facebook.

Також зміна назва може бути приурочена до планів компанії зі створення Всесвіту віртуальної реальності ("метавсесвіту", metaverse), над яким уже працюють більше 10 тисяч співробітників.

У зв'язку з цим журналісти припустили, що нова назва може бути пов'язана з Horizon — ще не випущеної онлайн-грою, зробленою за технологією віртуальної реальності. Цей проект зараз перебуває в режимі бета-тестування, і доступ до нього є виключно на запрошення. Нещодавно названий додаток із грою був перейменований на Horizon Worlds незабаром після того, як Facebook презентував проект для організації віртуального робочого місця Horizon Workrooms.

"Ситуація ускладнюється тим, що, хоча в останні тижні Facebook і активно просував ідею метавсесвіту, ця концепція все ще не отримала широкого розуміння. Цей термін був винайдений письменником-фантастом Нілом Стівенсоном для опису віртуального світу, у який люди втікають із антиутопічного, реального. тепер його впроваджує одна з найбільших і найнеоднозначніших компаній у світі, і їй потрібно буде пояснити, чому варто зануритися у власний віртуальний світ", — йдеться в публікації.

Видання також нагадало, що Facebook — не перша відома технологічна компанія, яка змінила назву компанії в міру розширення її діяльності. У 2015 році Google був реорганізований на холдинг Alphabet, зокрема, через те, що це вже була не просто пошукова система, а конгломерат компаній, який виробляє низку продуктів — від безпілотних автомобілів до медичних технологій. А у 2016 році компанія Snapchat дебютувала з новою назвою Snap Inc., випустивши смарт-окуляри Spectacles.

Нагадаємо, у вересні Facebook потрапив у скандал, пов'язаний із витоком внутрішніх документів, які потрапили в розпорядження журналістів завдяки колишній співробітниці корпорації Френсіс Хоген. Згідно з цими документами, компанія усвідомлює, що в підлітків-користувачів почастішали думки про суїцид і погіршився розлад харчової поведінки на тлі користування продуктами компанії.

Також Хоген під час слухань у Сенаті США заявила, що Facebook не робить достатньо для того, щоб досліджувати дезінформацію та розпалювання ненависті в контенті, створеному не англійською мовою.

Після цього компанія сповільнила роботу над новими продуктами, а 4 жовтня стався масштабний збій, через який усі сервіси Facebook, включаючи внутрішні, були недоступні.