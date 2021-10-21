Цукерберг стал ответчиком по делу об утечке данных пользователей Facebook: что ему грозит

Прокурор округа Колумбия хочет привлечь главу корпорации к ответственность за свои действия, в то время как в самом Facebook обвинения называют "беспочвенными".

Основатель и генеральный директор Facebook Марк Цукерберг стал ответчиком по иску, который в 2018 году подала прокуратура округа Колумбия по причине масштабной утечки пользовательских данных.

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Об этом в своем Twitter сообщил генеральный прокурор округа Карл Расин.

По его словам, расследование по этому делу показало, что Цукерберг "лично участвовал в принятии решений, связанных с неспособностью Cambridge Analytica и Facebook защитить данные пользователей". Генпрокурор добавил, что прокуратура уже изучила сотни тысяч страниц документов, представленных в ходе судебного разбирательства, а также заслушала показания бывших сотрудников компании и информаторов.

"Предоставление сторонним приложениям, таким как Cambridge Analytica, доступ к пользовательским данным, было замыслом Марка Цукерберга. Добавление его к нашему иску бесспорно оправдано и должно стать сигналом о том, что главы корпораций будут нести ответственность за свои действия", — добавил Расин.

Представитель Facebook Энди Стоун отверг обвинения в адрес компании и ее руководителя.

"Сегодня эти обвинения являются такими же беспочвенными, как и более трех лет назад, когда округ подал иск. Мы продолжим защищаться и сосредоточимся на фактах", — цитирует его издание The New York Times.

Если суд признает вину компании, то ей придется выплатить штраф, возместить моральный ущерб потерпевшим (а это многомиллионная аудитория соцсети) и возместить судебные издержки. То же касается и лично Цукерберга, если его признают виновным. Согласно законодательству по защите прав потребителей округа Колумбия, если суд уличит компанию в нарушении закона, то к ответственности привлекаются должностные лица, т.е., в данном случае, Цукерберг. Прокурору лишь нужно будет доказать, что СЕО компании знал о нарушениях в момент их совершения.

Напомним, в 2018 году журналисты The New York Times опубликовали статью, в которой говорилось о том, что британская компания Cambridge Analytica занималась сбором данных пользователей социальной сети Facebook через специальное приложение. Эти данные, как сообщало издание, могли быть использованы для составления психологических портретов избирателей во время президентской кампании Дональда Трампа в 2016 году, а также для подготовки к референдуму по выходу Великобритании из состава Евросоюза.

В прошлом году Федеральный суд США официально одобрил соглашение, достигнутое Facebook с Федеральной торговой комиссией, согласно которому компания выплатит $5 миллиардов долларов штрафа, в ответ на что ведомство завершит расследование инцидента вокруг утечки данных около 80 млн пользователей и деятельности Cambridge Analytica.

Недавно компания попала в другой скандал, на этот раз связанный с негативным влиянием на психологическое состояние подростков и других пользователей продуктами компании. Согласно внутренним документам цифрового гиганта, его сотрудники, в частности, были осведомлены о вреде, которые соцсети компании приносят детям, однако все равно работали над привлечением этой аудитории на платформу.