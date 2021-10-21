Цукерберг став відповідачем у справі про витік даних користувачів Facebook: що йому загрожує

Прокурор округу Колумбія хоче залучити главу корпорації до відповідальності за свої дії, у той час як у самому Facebook звинувачення називають "безпідставними".

Засновник і генеральний директор Facebook Марк Цукерберг став відповідачем за позовом, який у 2018 році подала прокуратура округу Колумбія через масштабний витік призначених для користувача даних.

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Про це у своєму Twitter повідомив генеральний прокурор округу Карл Расін.

За його словами, розслідування в цій справі показало, що Цукерберг "особисто брав участь в ухваленні рішень, пов'язаних з нездатністю Cambridge Analytica і Facebook захистити дані користувачів". Генпрокурор додав, що прокуратура вже вивчила сотні тисяч сторінок документів, представлених у ході судового розгляду, а також заслухала свідчення колишніх співробітників компанії та інформаторів.

"Надання стороннім додаткам, таким як Cambridge Analytica, доступу до призначених для користувача даних, було задумом Марка Цукерберга. Додавання його до нашого позову безперечно виправдано і має стати сигналом про те, що глави корпорацій будуть нести відповідальність за свої дії", — додав Расін.

Представник Facebook Енді Стоун відкинув звинувачення на адресу компанії та її керівника.

"Сьогодні ці звинувачення є такими ж безпідставними, як і понад три роки тому, коли округ подав позов. Ми продовжимо захищатися і зосередимося на фактах", — цитує його видання The New York Times.

Якщо суд визнає провину компанії, то їй доведеться виплатити штраф, відшкодувати моральну шкоду потерпілим (а це багатомільйонна аудиторія соцмережі) і відшкодувати судові витрати. Те ж стосується і особисто Цукерберга, якщо його визнають винним. Згідно із законодавством щодо захисту прав споживачів округу Колумбія, якщо суд викриє компанію в порушенні закону, то до відповідальності притягуються посадові особи, тобто в цьому випадку Цукерберг. Прокурору лише потрібно буде довести, що СЕО компанії знав про порушення в момент їх здійснення.

Нагадаємо, у 2018 році журналісти The New York Times опублікували статтю, у якій говорилося про те, що британська компанія Cambridge Analytica займалася збором даних користувачів соціальної мережі Facebook через спеціальний додаток. Ці дані, як повідомляло видання, могли бути використані для складання психологічних портретів виборців під час президентської кампанії Дональда Трампа у 2016 році, а також для підготовки до референдуму щодо виходу Великобританії зі складу Євросоюзу.

У минулому році Федеральний суд США офіційно схвалив угоду, досягнуту Facebook з Федеральною торговою комісією, згідно з якою компанія виплатить $5 мільярдів доларів штрафу, у відповідь на що відомство завершить розслідування інциденту навколо витоку даних близько 80 млн користувачів і діяльності Cambridge Analytica.

Нещодавно компанія потрапила в інший скандал, цього разу пов'язаний з негативним впливом на психологічний стан підлітків та інших користувачів продуктами компанії. Згідно з внутрішніми документами цифрового гіганта, його співробітники, зокрема, були інформовані про шкоду, яку соцмережі компанії приносять дітям, проте все одно працювали над залученням цієї аудиторії на платформу.