Цифровий двійник: Nvidia клонувала свого гендиректора та його кухню (відео)

Компанія продемонструвала новітні технології, оцифрувавши Дженсена Хуанга для виступі на конференції.

Компанія з виробництва графічних процесорів Nvidia продемонструвала свою майстерність в галузі комп'ютерної анімації, створивши реалістичну віртуальну копію свого генерального директора Дженсена Хуанга. У такому цифровому вигляді він виступив на конференції GTC.

Будь завжди в курсі подій разом із телеграм-каналом Быстрый Фокус. Підписатись

Про це повідомляє видання vice.com.

У своєму блозі компанія повідомила, що її генеральний директор Дженсен Хуанг насправді не виступав із доповіддю на конференції Omniverse, яка пройшла в квітні цього року. Дивно, але тоді ніхто нічого не помітив. Насправді ж, це був не сам Хуанг, а його діджитальний двійник.

Щоб оцифрувати топменеджера, довелося обвішати цифровими дзеркальними фотоапаратами всю кімнату, а потім анімувати його тривимірне зображення допомогою ШІ, згідно з компанією. Оцифруванню піддалася і кухня Хуанга, яка із самого початку пандемії стала майданчиком для спілкування Nvidia з клієнтами та інвесторами.

"Незрозуміло, в якій саме частині основного виступу присутній цифровий Хуанг, а в якій — справжній. Але якщо ви подивитеся відео його виступу, то помітите, як Хуанг чарівним чином зникає, а його кухня розривається на безліч 3D-шматочків", — пише видання.

[ + – ] Виступ Дженсена Хуанга на конференції

"Щоб створити віртуального Дженсена, ми провели повне сканування його обличчя і тіла, щоб створити 3D-модель, потім навчили ШІ імітувати його жести і міміку, щоб зробити його клон реалістичним", — повідомляється в блозі.

Нещодавно компанія також опублікувала відео, в якому розповідається про те, як команда на чолі із СЕО готувалася до GTC 2021. У ролику демонструються віртуальні моделі Хуанга та його кухні.

[ + – ] Демонстрація досягнень компанії, зокрема в анімації

Раніше ми повідомляли про те, що в деяких країнах світу ціни на відеокарти почали стрімко знижуватися.