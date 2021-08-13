Цифровой двойник: Nvidia клонировала своего гендиректора и его кухню (видео)

Компания продемонстрировала новейшие технологии, оцифровав Дженсена Хуанга для выступлении на конференции.

Компания по производству графических процессоров Nvidia продемонстрировала свое мастерство в области компьютерной анимации, создав реалистичную виртуальную копию своего генерального директора Дженсена Хуанга. В таком цифровом виде он выступил на конференции GTC.

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Об этом сообщает издание vice.com.

В своем блоге компания сообщила, что ее генеральный директор Дженсен Хуанг на самом деле не выступал с докладом на конференции Omniverse, которая прошла в апреле этого года. Удивительно, но тогда никто ничего не заметил. На самом же деле, это был не сам Хуанг, а его диджитальный двойник.

Чтобы оцифровать топ-менеджера, пришлось увешать цифровыми зеркальными фотоаппаратами целую комнату, а затем анимировать его трехмерное изображение помощью ИИ, согласно компании. Оцифровке подверглась и кухня Хуанга, которая с самого начала пандемии стала площадкой для общения Nvidia с клиентами и инвесторами.

"Неясно, в какой именно части основного выступления присутствует цифровой Хуанг, а в какой — настоящий. Но если вы посмотрите видео его выступления, то заметите, как Хуанг волшебным образом исчезает, а его кухня разрывается на множество 3D-кусочков", — пишет издание.

[ + – ] Выступление Дженсена Хуанга на конференции

"Чтобы создать виртуального Дженсена, мы провели полное сканирование его лица и тела, чтобы создать 3D-модель, затем обучили ИИ имитировать его жесты и мимику, чтобы сделать его клон реалистичным", — сообщается в блоге.

Недавно компания также опубликовала видео, в котором рассказывается о том, как команда во главе с СЕО готовилась к GTC 2021. В ролике демонстрируются виртуальные модели Хуанга и его кухни.

[ + – ] Демонстрация достижений компании, в том числе и в анимации

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