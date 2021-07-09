Тотальная распродажа: цены на видеокарты стремительно падают в КНР, Германии и Австрии

Подержанные графические процессоры Nvidia можно купить всего за $270.

В разгар войны Китая против добычи криптовалют, майнинговые компании переезжают за границу. Некоторые из тех, кому не удалось организовать переезд, спешно распродают свое оборудование для майнинга, чтобы сократить убытки. В результате на китайском рынке подержанных видеокарт в последнее время наблюдается избыток б/у оборудования от AMD и Nvidia.

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Об этом сообщает издание tomshardware.com.

Китайские майнеры демпингуют цены на рынке видеопроцессоров

Согласно гонконгскому СМИ HKEPC, видеокарты Nvidia GeForce RTX 30-й серии (Ampere) и AMD Radeon RX 6000 (Big Navi) активно распродавались в Интернете владельцами. Причем принимались минимальные заказы от 100 единиц.

Так, 100 единиц GeForce RTX 3070 продавались по 400 долларов каждая, а заказы на GeForce RTX 3060 и GeForce RTX 3060 Ti стартовали с 200 единиц и продавались по 293 и 370 долларов США за 1 шт. соответственно. Во времена глобального дефицита полупроводников такие цены впечатляют. Однако покупателям стоит помнить, что все эти видеокарты использовались для майнинга криптовалюты, что, вероятно, сократит срок их службы.

Медиа The Block обнаружило, что за использованные видеокарты GeForce RTX 3060 просили всего 270 долларов за штуку. Также в качестве лотов были выставлены на продажу ноутбуки на базе GeForce RTX 3060 — примерно по 1000 долларов каждый.

Удивительно, но несколько небольших майнинговых ферм пока не попали в поле зрения китайского правительства. Сообщается, что несколько ферм в провинции Сычуань питаются от гидроэлектростанций провинции. А один источник, пожелавший остаться неназванным, заявил, что одна из ферм базируется непосредственно на территории гидроэлектростанции.

Купить дешевые видеокарты можно в Германии и Австрии

Согласно данным, недавно опубликованным немецким изданием 3DCenter, цены на видеокарты в Германии и Австрии резко упали за последние пару месяцев. Графические карты Nvidia GeForce RTX 30-й серии (Ampere), которые в мае достигли рекордного уровня в 304%, а в июле снизились на 153%. Кроме того, цена на AMD Radeon RX 6000 (Big Navi) также резко упала — с 214% до 153%.

[ + – ] Цены на AMD и Nvidia GPU

Как видно из графика, цены на видеокарты начали снижаться в июне, когда курс Биткойна и Ethereum резко обвалился. В этом большую роль сыграли действия официального Китая, направленные на приостановку майнинга. Крупные майнеры эмигрируют, а мелкие — продают свои видеокарты сотнями на вторичном рынке. В результате цены на видеокарты в КНР упали почти на 45% в течение мая.

На розничном рынке США подобный тренд пока не наблюдается. Хотя индекс цен на графические процессоры eBay показывает снижение цен на 15%, но в целом, цены на видеокарты по-прежнему остаются высокими.

Если предположить, что на данную тенденцию не повлияет ничего существенного, цены на видеокарты должны продолжать снижаться к августу, пока не достигнут январского уровня. Однако это не означает, что процессоры будут стоить копейки. Даже в начале января цены на видеокарты были на 27% (Nvidia) и 40% (AMD) выше рекомендованной розничной цены. Данные 3DCenter показывают только ценовую динамику для Германии и Австрии, однако стоит ожидать аналогичный тренд на мировых рынках.

Ранее мы сообщали о том, что цены на видеокарты стремительно падают из-за запрета майнинга в КНР.