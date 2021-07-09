Тотальний розпродаж: ціни на відеокарти стрімко падають у КНР, Німеччині та Австрії

Старі графічні процесори Nvidia можна купити всього за $ 270.

У розпал війни Китаю проти видобутку криптовалюти, майнінгові компанії переїжджають за кордон. Деякі з тих, кому не вдалося організувати переїзд, спішно розпродують своє обладнання для майнінгу, щоб скоротити збитки. У результаті на китайському ринку старих відеокарт останнім часом спостерігається надлишок уживаного устаткування від AMD і Nvidia.

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Про це повідомляє видання tomshardware.com.

Китайські майнери демпінгують ціни на ринку відеопроцесорів

Згідно з гонконзьким ЗМІ HKEPC, відеокарти Nvidia GeForce RTX 30-ї серії (Ampere) і AMD Radeon RX 6000 (Big Navi) активно розпродавалися в інтернеті власниками. Причому приймалися мінімальні замовлення від 100 одиниць.

Так, 100 одиниць GeForce RTX 3070 продавалися по 400 доларів кожна, а замовлення на GeForce RTX 3060 і GeForce RTX 3060 Ti стартували з 200 одиниць і продавалися по 293 і 370 доларів США за 1 шт. відповідно. За часів глобального дефіциту напівпровідників такі ціни вражають. Однак, покупцям варто памʼятати, що всі ці відеокарти використовувалися для майнінгу криптовалюти, що, ймовірно, скоротить термін їхньої служби.

Медіа The Block виявило, що за використані відеокарти GeForce RTX 3060 просили всього 270 доларів за штуку. Також у ролі лотів були виставлені на продаж ноутбуки на базі GeForce RTX 3060 — приблизно по 1000 доларів кожен.

Дивно, але кілька невеликих майнінгових ферм поки не потрапили в поле зору китайського уряду. Повідомляється, що кілька ферм у провінції Сичуань харчуються від гідроелектростанцій провінції. А одне джерело, яке побажало залишитися неназваним, заявило, що одна з ферм базується безпосередньо на території гідроелектростанції.

Купити дешеві відеокарти можна в Німеччині та Австрії

Згідно з даними, нещодавно опублікованими німецьким виданням 3DCenter, ціни на відеокарти в Німеччині та Австрії різко впали за останні кілька місяців. Графічні карти Nvidia GeForce RTX 30-ї серії (Ampere), які в травні досягли рекордного рівня в 304%, а в липні знизилися на 153%. Крім того, ціна на AMD Radeon RX 6000 (Big Navi) також різко впала — з 214% до 153%.

[ + – ] Ціни на AMD і Nvidia GPU

Як видно з графіка, ціни на відеокарти почали знижуватися в червні, коли курс біткоїнів і Ethereum різко обвалився. У цьому велику роль відіграли дії офіційного Китаю, спрямовані на припинення майнінгу. Великі майнери емігрують, а дрібні — продають свої відеокарти сотнями на вторинному ринку. У результаті ціни на відеокарти в КНР упали майже на 45% протягом травня.

На роздрібному ринку США подібний тренд поки не спостерігається. Хоча індекс цін на графічні процесори eBay показує зниження цін на 15%, але в цілому, ціни на відеокарти як і раніше залишаються високими.

Якщо припустити, що на цю тенденцію не вплине нічого істотного, ціни на відеокарти повинні продовжувати знижуватися до серпня, поки не досягнуть січневого рівня. Однак, це не означає, що процесори будуть коштувати копійки. Навіть на початку січня ціни на відеокарти були на 27% (Nvidia) і 40% (AMD) вищими за рекомендовану роздрібну ціну. Дані 3DCenter показують тільки цінову динаміку для Німеччини та Австрії, проте варто очікувати аналогічний тренд на світових ринках.

Раніше ми повідомляли про те, що ціни на відеокарти стрімко падають через заборону майнінгу в КНР.