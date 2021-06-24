За копійки: ціни на відеокарти стрімко падають через заборону майнінгу в КНР

Раніше відеокарту GeForce RTX 3060 в Китаї можна було купити за $2 090, а тепер вона коштує всього $725.

Заборона майнінгу криптовалюти на території Китаю призвела до різкого падіння цін на відеокарти.

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Про це повідомляє видання scmp.com.

Модель Nvidia Quadro P1000 раніше продавалася за 2 429 юанів ($375). Піку ціна досягла в травні цього року і склала по майже 3 000 юанів ($463).

Відеокарта Asus RTX3060, більш просунута, ніж описана вище, різко подешевшала до 4 699 юанів ($725), а раніше за неї просили 13 499 юанів ($2 084).

Графічні карти, які зазвичай використовуються для відеоігор, є важливим апаратним компонентом для майнінгу криптовалюти, тому що надають додаткові обчислювальні потужності й, тим самим забезпечують хешування і складні обчислення для створення більшої кількості цифрової валюти і перевірки транзакцій в блокчейні. Чим більшою обчислювальною потужністю керує майнер, тим більше в нього шансів перевершити інших видобувачів, додаючи все нові й нові блоки у ланцюжок та отримуючи винагороду.

Падіння цін відбулося після того, як південно-західна провінція Сичуань, яку облюбували майнери, відключила ферми, позбавивши їх джерела енергії, хоча раніше місцеві керівні органи обіцяли здобувачам крипти не відключати ферми протягом літа. Варто зазначити, що жоден із великих центрів видобутку біткоїнів у Китаї не уникнув жорстких заходів, вжитих Пекіном, через що вартість криптовалюти впала більш ніж на 40% у травні 2021 року. Внутрішня Монголія, Сіньцзян і Сичуань залучали майнерів за рахунок дешевої електроенергії, але тепер у цих провінціях заборонені будь-які операції з діджитал-валютою.

Величезна кількість електроенергії, необхідна для постійного хешування, яке підтримує блокчейни, також стала проблемою в Китаї, який прагне знизити викиди вуглецю, і стати вуглецево-нейтральною державою до 2060 року.

У червні влади Внутрішньої Монголії і Сіньцзяну повідомили майнерам про те, що роботу установок слід припинити. Сичуань, де видобувається чистіша енергія, також наказав припинити всі операції з видобутку криптовалюти і зобовʼязав енергокомпанії перевіряти своїх клієнтів, чи не беруть участі вони у видобутку крипти, і повідомити про результати перевірок до 25 червня.

До настання суворих заходів ці три провінції становили значну частину глобального хешрейту мережі біткоїнів. На частку тільки Сіньцзяна припадало 36% хешрефту, згідно з даними Кембриджського індексу споживання електроенергії за квітень 2020 року. У цілому Китай контролював 65% хешрейту мережі.

Зараз багато китайських майнерів або повністю припинили свою діяльність, або планують переїхати за кордон, що знизить мережеву активність і вплине на продуктивність майнінгу біткоїнів у всьому світі. Уже зʼявилися повідомлення, що вони масово мігрують в США, штат Техас, і в Канаду.

За даними btc.com, середньодобова швидкість хешування біткоїнів впала до 104 операцій exahash (exahash, eh — екзахеш дорівнює квінтильйон хешів, — ред.) на секунду за останні 24 години, порівняно із середнім значенням 110 eh/с за останні три дні та 120 eh/с за останній тиждень. У квітні цей показник перевищував 200 eh/с.

Пропонуємо ознайомитися з матеріалом за темою: Ворог держави: чому Китай ополчився на біткоїни, і що чекає криптовалюту в майбутньому.