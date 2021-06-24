По дешевке: цены на видеокарты стремительно падают из-за запрета майнинга в КНР

Раньше видеокарту GeForce RTX 3060 в Китае можно было купить за $2090, а теперь она стоит всего $725.

Запрет майнинга криптовалют на территории Китая привел к резкому падению цен на видеокарты.

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Об этом сообщает издание scmp.com.

Модель Nvidia Quadro P1000 раньше продавалась за 2429 юаней ($375). Пика цена достигла в мае этого года и составила по почти 3000 юаней ($463).

Видеокарта Asus RTX3060, более продвинутая, чем выше описанная, резко подешевела до 4699 юаней ($725), а раньше за нее просили 13 499 юаней ($2084).

Графические карты, которые обычно используются для видеоигр, являются важным аппаратным компонентом для майнинга криптовалюты, потому как предоставляют дополнительные вычислительные мощности и, тем самым обеспечивают хеширование и сложные вычисления для создания большего количества цифровой валюты и проверки транзакций в блокчейне. Чем большей вычислительной мощностью управляет майнер, тем больше у него шансов превзойти других добытчиков, добавляя все новые и новые блоки в цепочку и получая вознаграждение.

Падение цен произошло после того, как юго-западная провинция Сычуань, которую облюбовали майнеры, отключила фермы, лишив их источника энергии, хотя ранее местные регулирующие органы обещали добытчикам крипты не отключать фермы в течение лета. Стоит отметить, что ни один из крупных центров добычи биткойнов в Китае не избежал жестких мер, предпринятых Пекином, из-за чего стоимость криптовалюты упала более чем на 40% в мае 2021 года. Внутренняя Монголия, Синьцзян и Сычуань были привлекали майнеров за счет дешевой электроэнергии, но теперь в этих провинциях запрещены любые операции с диджитал-валютой.

Огромное количество электроэнергии, необходимое для постоянного хеширования, которое поддерживает блокчейны, также стало проблемой в Китае, который стремится снизить выбросы углерода, и стать углеродно-нейтральным государством к 2060 году.

В июне власти Внутренней Монголии и Синьцзяна уведомили майнеров о том, что работу установок следует прекратить. Сычуань, где добывается более чистая энергия, также приказала прекратить все операции по добыче криптовалюты и обязал энергокомпании проверять своих клиентов, не участвуют ли они в добыче крипты, и сообщить о результатах проверок до 25 июня.

До наступления суровых мер эти три провинции составляли значительную часть глобального хешрейта сети биткойнов. На долю только Синьцзяна приходилось 36% хешрефта, согласно данным Кембриджского индекса потребления электроэнергии за апрель 2020 года. В целом Китай контролировал 65% хешрейта сети.

Сейчас многие китайские майнеры либо полностью приостановили свою деятельность, либо планируют переехать за границу, что снизит сетевую активность и повлияет на производительность майнинга биткойнов во всем мире. Уже появились сообщения, что они массово мигрируют в США, штат Техас, и в Канаду.

По данным btc.com, среднесуточная скорость хеширования биткойнов упала до 104 операций exahash (exahash, eh — экзахеш равен квинтиллиону хешей, — ред.) в секунду за последние 24 часа, по сравнению со средним значением 110 eh/с за последние три дня и 120 eh/с за последнюю неделю. В апреле этот показатель превышал 200 eh/с.

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