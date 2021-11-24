Илон Маск, Марк Цукерберг, Джефф Безос: журнал Time выбирает "человека года"

В список попали 7 известных айтишников. Проголосовать за предложенные кандидатуры может любой желающий.

Издание Time готовит декабрьский номер, обложку которого украсит лицо той персоны (или собирательный образ вроде врачей, борющихся с пандемией), которую/которых выберут "человеком года". Проголосовать за одну из 54-х предложенных кандидатур можно на сайте СМИ — time.com.

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В этом году редакция предложила читателям голосовать за политиков, правозащитников, деятелей киноискусства, врачей, активистов, спортсменов, религиозных деятелей и мигрантов. В списке вы найдете и семерых представителей IT-сферы. Топ-7 составили:

Фрэнсис Хоген, (экс-аналитик Facebook) Марк Цукерберг, CEO Meta (экс-Facebook) Джефф Безос, бывший владелец Amazon Илон Маск, глава Tesla, SpaceX, Starlink Шоу Зи Чу, CEO TikTok Дженсен Хуанг, гендиректор Nvidia Тед Сарандос, руководитель Netflix

И хотя, по традиции, голоса читательской аудитории учитываться не будут, так как выбор делают исключительно редакторы, это голосование даст журналистам понимание того, каких персоналий люди считают достойными внимания, о ком хотят больше узнать.

Бизнесмены-айтишники были внесены в лонг-лист по многим причинам, и мы рассмотрим основные из них.

Фрэнсис Хоген

Бывшая сотрудница соцсети Facebook привлекла внимание и к компании, на которую работала, и к собственной персоне благодаря тому, что передала журналистам документы, подтверждающие недобросовестность компании Meta относительно политик безопасности соцсетей. При ее содействии журналисты ряда крупных изданий провели расследования, в которых рассказали о том, что топ-менеджмент закрывал глаза на многие проблемы пользователей ради получения прибыли. Фокус подробно освещал эти события в спецтеме "Расследование WSJ о Фейсбуке".

[ + – ] Фрэнсис Хоген дает интервью Фото: Скриншот

Марк Цукерберг

В октябре 2021 года Цукерберг объявил о переименовании компании Facebook в Meta и о запуске амбициозного проекта под названием "метавселенная". По задумке айтишника, новая среда станет местом для работы, покупок и развлечений миллионов людей. Также Марк считает, что эта инновационная VR-среда станет следующим шагом на пути эволюции Интернета. О том, как будет работать новый проект, мы рассказывали в редакционном материале.

[ + – ] Марк Цукерберг презентует Meta Фото: Скриншот

Джефф Безос

Безос прославился тем, что совершил космический полет на корабле New Shepard, принадлежащем его компании Blue Origin. Однако другой миллиардер, Ричард Брэнсон, сумел его опередить, слетав в космос на 9 дней раньше. Тем не менее, Джефф оказался в топе Time. Думаем, это произошло не благодаря суборбитальному 10-минутному полету, а тому, что бизнесмен покинул кресло гендиректора компании Amazon, которое занимал на протяжении 27 лет.

[ + – ] Джефф Безос Фото: rbc.ru

Илон Маск

Этот предприниматель хайповал круглый год. Он заявлял, что будет продавать электрокары Tesla за биткоины, потом отказался от этой идеи. Он критиковал биткоин за неэкологичность. Он выводил множество группировок спутников для проекта Starlink, отправлял космических туристов на орбиту, инвестировал в мемные криптовалюты, купил ради них реального щенка. Из-за его твитов рынок диджитальных активов штормило и качало, из-за чего многие трейдеры ополчились против Илона. Но несмотря на народную нелюбовь, он также смог стать самым богатым человеком планеты.

[ + – ] Илон Маск Фото: auto.ru

Шоу Зи Чу

Финдиректора ByteDance, материнской компанииTikTok, в этом году назначили руководить "дочкой". Шоу Зи Чу заменил на этом посту американца Кевина Майера, который уволился из-за конфликта соцсети с властями США.

[ + – ] Шоу Зи Чу

Дженсен Хуанг

В этом году Хуанг анонсировал выход новых видеопроцессоров для майнеров, однако на поверку они оказались не столь эффективными. Также компания продемонстрировала способности своих GPU, создав суперреалистичную копию гендиректора. Кроме того, Дженсен заявлял о готовности отстроить свою метавселенную.

Тед Сарандос

Руководитель Netflix готов вывести компанию на новый уровень: теперь она займет нишу в индустрии гейминга. Подробнее об этом вы можете прочесть в редакционной новости. Также стриминговый сервис прогремел в медиапространстве благодаря южнокорейскому проекту "Игра в кальмара".

[ + – ] Тед Сарандос Фото: FilmMagic

Ранее мы сообщали о том, как будет устроена метавселенная и почему ее нельзя будет "отключить".