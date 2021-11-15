Все будет Мetaвселенная. Как устроена VR-среда от Цукерберга, что мы с вами там будем делать и за что платить

Марк Цукерберг в ходе мероприятия Connect рассказал о ребрендинге компании Facebook, которая теперь носит название Meta, а также о своем видении метавселенной, или вселенной виртуальной реальности. Но не все уверены в блестящем будущем VR — кое-кто считает, что Цукерберг "превратит метавселенную в очередной инструмент для оболванивания народа и заработка больших денег"…

По словам Марка Цукерберга, нам больше не понадобятся такие популярные гаджеты, как смартфоны и ноутбуки, чтобы общаться друг с другом, находясь в разных концах планеты, — достаточно будет интернета и гарнитуры Oculus. При этом нам обещают захватывающий опыт, ведь в VR-вселенной все будет в виде голограмм.

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Как устроена виртуальная вселенная и зачем нужна VR-гарнитура

Во вселенной виртуальной реальности вы не просто наблюдатель, а находитесь непосредственно в ней. В идеале пользователи смогут взаимодействовать друг с другом так же свободно, как и в реальности, но только с помощью аватаров. Однако на первых порах юзеры все-таки будут ограничены таким гаджетом, как VR-гарнитура, при этом он должен быть достаточно легким по весу и удобным в использовании. Видимо, Цукерберг считает, что его Oculus-2 отлично для этого подойдет (хотя эти очки весят 503 г).

[ + – ] Виртуальная платформа обещает юзерам не только развлечения в виде игр и концертов Фото: pexels.com

Виртуальная платформа обещает юзерам не только развлечения в виде игр и концертов, но и место для работы, общения и, возможно, даже для обустройства личной жизни. Естественно, все это предполагает продажу разного рода фишек — билетов на те же концерты или кинопрезентации, но это только верхушка айсберга! В метавселенной можно будет прокачивать своего аватара, покупать для него одежду, заказывать услуги (смена прически, например) и даже приобретать виртуальные "земельные участки", чтобы возводить на них собственные города и целые миры. На рынке уже действует риелтор — компания Somnium Space, продающая "землю" за криптовалюту. А компания Meta (экс-Facebook) предлагает специальный инструментарий — Facebook Horizon Home, с помощью которого можно будет воплотить все идеи в жизнь и построить виртуальный дом.

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Но, как мы уже говорили, в метавселенной можно будет не только развлекаться. Платформа Horizon Workrooms, также анонсированная Марком, поможет организовать виртуальный офис. Конечно, многих бизнесменов беспокоит вопрос конфиденциальности данных, особенно финансовых. На презентации Цукерберг гарантировал обеспечение безопасности личных и корпоративных данных.

Для образовательных целей цифровая среда тоже подойдет. При помощи голограмм будет интереснее изучать многие науки. А еще Цукерберг подчеркнул, что метавселенная может существенно помочь в решении экологических проблем. Например, раз у вас есть виртуальный офис, то вам не придется ехать в реальный, а значит, вы будете оставлять куда меньший углеродный след. То же касается перелетов во время командировок или путешествий.

Средствами оплаты, как вы уже догадались, станут криптовалюты, а права на покупку будут закрепляться при помощи невзаимозаменяемых токенов (NFT).

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Еще задолго до того, как Марк Цукерберг презентовал концепцию метавселенной, саму идею вселенной виртуальной реальности критиковали многие журналисты и айтишники. А на фоне того, что Meta (экс-Facebook) и сам Марк угодили в ряд скандалов аккурат перед презентацией, это не прибавило очков идеям IT-предпринимателя.

[ + – ] По словам Марка Цукерберга, для общения с друзьями на другом конце планеты достаточно будет интернета и VR-гарнитуры Oculus Фото: Getty Images

Колумнист The Washington Post Далвин Браун считает, что метавселенная должна принадлежать всем и никому конкретному, как и интернет. Он опасается, что если компании вроде Meta монополизируют ее полностью или частично, то это приведет к печальным последствиям. Все кончится тем, что BigTech будет диктовать свои правила не только в реальном мире, но и в VR-среде. А мы уже были свидетелями таких "диктовок", вследствие которых искажались результаты президентских выборов в США в 2016 году, а в 2021-м вовремя не была остановлена кампания по разжиганию вражды в Мьянме, свершился штурм Капитолия в Вашингтоне.

Марк Цукерберг обещает пользователям захватыва­ющий опыт пребывания в метавсе­ленной, ведь там все будет в виде голограмм

Даниэль Либескинд, генеральный директор онлайнового хедхантера Topia, не уверен, что метавселенной будет так уж легко пользоваться, тем более если их будет несколько. Людям понадобятся либо мегауниверсальный гаджет и софт, либо им придется перескакивать с платформы на платформу при помощи программ-посредников, сменяя при этом девайсы. Однако он видит решение этой проблемы в том, чтобы дать юзерам возможность автоматически переключать аватар между виртуальными мирами.

Джемайма Келли, журналистка Financial Times, раскритиковала технооптимистов за чрезмерную любовь к криптовалютам. Она сравнила крипту с финансовой пирамидой и отметила в своей колонке, что Марк Цукерберг превратит метавселенную в очередной инструмент для оболванивания народа и заработка больших денег. Также она акцентировала внимание на том, что в цифровой валюте вообще надобности нет. Ведь чтобы ее купить, нужны фиатные деньги (обычные валюты, гарантированные государствами). А учитывая то, что фиатные деньги и так по большей части переведены в онлайн, надобность в крипте отпадает — как в реальном мире, так и в виртуальном.

В словах Джемаймы есть доля истины. Совсем недавно Национальное бюро экономических исследований (NBER) США опубликовало отчет, в котором говорится, что чуть менее 50% всех добываемых на данный момент биткоинов принадлежат нескольким десяткам майнеров. Также в документе отмечается, что 10 тыс. крупных индивидуальных инвесторов контролируют около 8,5 млн биткоинов (по состоянию на февраль 2021 года в обращении было 19 млн биткоинов). В своей колонке Келли пишет, что в реальном мире за счет криптовалюты обогащается определенная группа людей и что то же самое будет происходить в виртуальной реальности.

Острой критике подвергается компания Meta (экс-Facebook), и ребрендинг пока ее не спасает. Против нее ведутся антимонопольное расследование, расследование дела о крупной утечке личных данных (дело Cambridge Analytica). В суд на Марка Цукерберга и его супругу подали бывшие сотрудники, экс-сотрудница Фрэнсис Хоген выступила перед подкомитетом Сената США, свидетельствуя о том, что при помощи соцсети Facebook иностранные государства устраивали слежку, разжигали межнациональную вражду, некоторые политики тиражировали фейки — компания знала обо всем, но во главу угла ставила прибыль. Ряд СМИ также расследуют деятельность Instagram и WhatsApp, тоже не защитивших своих пользователей, когда те в этом нуждались. Так, в Instagram знали, что некоторые виды контента вредят психике подростков, но ничего с этим не делали. Об этом говорится в статье WSJ. Многие медиа возмутились и тем, что WhatsApp не блокировал чаты талибов, когда те совершали госпереворот в Афганистане. Это ярко освещало издание Vice.

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К самому подходу Meta к монетизации тоже есть претензии. В отличие от техногиганта Google, бывший Facebook не делится прибылью с бизнес-юзерами. Площадкам Google вы можете не только платить за рекламу, но и зарабатывать с их помощью деньги, например, ведя блог на YouTube. А вот экс-Facebook такой опции не предлагает.

[ + – ] Во вселенной виртуальной реальности вы не просто наблюдатель, а находитесь непосредственно в ней Фото: pexels.com

Когда именно метавселенная заработает на полную мощь, неизвестно. Цукерберг никаких конкретных дат не называет. Он лишь сообщил, что над проектом работают 10 тыс. человек, а выделенный бюджет составил $10 млрд.

Но уже сегодня желающие могут начать готовиться к изменениям, достаточно купить гарнитуру Oculus-2 или дождаться выхода гарнитуры дополненной реальности Project Cambria (с необходимым ПО) в 2022 году. Если верить письму бывшего шефа VR-подразделения Oculus Джейсона Рубина, адресованному члену правления Meta (экс-Facebook) Марку Андриссену, то в ближайшие 10 лет жителями вселенной виртуальной реальности станут 100 млн человек, а в течение 20 лет метавселенная поглотит телевидение и соцсети.