Усе буде Метавсесвіт. Як влаштовано VR-середовище від Цукерберга, що ми з вами там робитимемо та за що платитимемо

Марк Цукерберг у ході заходу Connect розповів про ребрендинг компанії Facebook, яка тепер носить назву Meta, а також про своє бачення метавсесвіту, або всесвіту віртуальної реальності. Але не всі впевнені в блискучому майбутньому VR — дехто вважає, що Цукерберг "перетворить метавсесвіт на черговий інструмент для обдурювання народу та заробітку великих грошей"...

За словами Марка Цукерберга, нам більше не знадобляться такі популярні гаджети як смартфони та ноутбуки, щоб спілкуватися одне з одним, перебуваючи в різних кінцях планети, — достатньо буде інтернету та гарнітури Oculus. При цьому нам обіцяють захоплюючий досвід, адже у VR-всесвіті все буде у вигляді голограм.

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Як влаштований віртуальний всесвіт і навіщо потрібна VR-гарнітура

У всесвіті віртуальної реальності ви не просто спостерігач, а перебуваєте безпосередньо в ньому. В ідеалі користувачі зможуть взаємодіяти одне з одним так само вільно, як і в реальності, але лише за допомогою аватарів. Однак спочатку користувачі все-таки будуть обмежені таким гаджетом як VR-гарнітура, при цьому він повинен бути досить легким за вагою та зручним у використанні. Мабуть, Цукерберг вважає, що його Oculus-2 чудово для цього підійде (хоча ці окуляри важать 503 г).

[ + – ] Віртуальна платформа обіцяє користувачам не тільки розваги у вигляді ігор і концертів Фото: pexels.com

Віртуальна платформа обіцяє користувачам не тільки розваги у вигляді ігор і концертів, а й місце роботи, спілкування і, мабуть, навіть облаштування особистого життя. Звичайно, все це передбачає продаж різного роду фішок — квитків на ті ж самі концерти чи кінопрезентації, але це лише верхівка айсберга! У метавсесвіті можна буде прокачувати свого аватара, купувати для нього одяг, замовляти послуги (зміна зачіски, наприклад) і навіть набувати віртуальних "земельних ділянок", щоб зводити на них власні міста та цілі світи. На ринку вже діє рієлтор — компанія Somnium Space, яка продає "землю" за криптовалюту. А компанія Meta (екс-Facebook) пропонує спеціальний інструментарій — Facebook Horizon Home, за допомогою якого можна буде втілити всі ідеї в життя та побудувати віртуальний будинок.

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Але, як ми вже говорили, у метавсесвіті можна буде не лише розважатися. Платформа Horizon Workrooms, анонсована Марком, допоможе організувати віртуальний офіс. Звісно, багатьох бізнесменів непокоїть питання конфіденційності даних, особливо фінансових. На презентації Цукерберг гарантував забезпечення безпеки особистих і корпоративних даних.

Для освітніх цілей цифрове середовище також підійде. За допомогою голограм буде цікавіше вивчати багато наук. А ще Цукерберг наголосив, що метавсесвіт може суттєво допомогти у вирішенні екологічних проблем. Наприклад, якщо у вас є віртуальний офіс, то вам не доведеться їхати в реальний, а значить, ви залишатимете куди менший вуглецевий слід. Те саме стосується перельотів під час відряджень чи подорожей.

Засобами оплати, як ви вже здогадалися, стануть криптовалюти, а права на покупку закріплюватимуться за допомогою незмінних токенів (NFT).

Метавсесвіт задля метаприбутку. Ребрендинг Facebook і монетизація Meta

Ще задовго до того, як Марк Цукерберг презентував концепцію метавсесвіту, саму ідею всесвіту віртуальної реальності критикували багато журналістів і айтішників. А на тлі того, що Meta (екс-Facebook) і сам Марк потрапили в низку скандалів якраз перед презентацією, це не додало очок ідеям IT-підприємця.

[ + – ] За словами Марка Цукерберга, для спілкування з друзями на іншому кінці планети достатньо буде інтернету та VR-гарнітури Oculus Фото: Getty Images

Колумніст The Washington Post Далвін Браун вважає, що метавсесвіт має належати всім і нікому конкретному, як і інтернет. Він побоюється, що якщо компанії на кшталт Meta монополізують її повністю або частково, це призведе до сумних наслідків. Усе закінчиться тим, що BigTech диктуватиме свої правила не тільки в реальному світі, а й у VR-середовищі. А ми вже були свідками таких "диктувань", унаслідок яких спотворювалися результати президентських виборів у США у 2016 році, а у 2021-му вчасно не було зупинено кампанію розпалювання ворожнечі в М'янмі, відбувся штурм Капітолію у Вашингтоні.

Марк Цукерберг обіцяє користувачам захоплюючий досвід перебування в метавсесвіті, адже там усе буде у вигляді голограм

Даніель Лібескінд, генеральний директор онлайнового хедхантера Topia, не впевнений, що метавсесвітом буде так легко користуватися, тим більше якщо їх буде кілька. Людям знадобляться або мегауніверсальний гаджет і софт, або їм доведеться перескакувати з платформи на платформу за допомогою програм-посередників, змінюючи при цьому аксесуари. Однак він бачить вирішення цієї проблеми в тому, щоб дати користувачам можливість автоматично перемикати аватар між віртуальними світами.

Джемайма Келлі, журналістка Financial Times, розкритикувала технооптимістів за надмірну любов до криптовалют. Вона порівняла крипту з фінансовою пірамідою та відзначила у своїй колонці, що Марк Цукерберг перетворить метавсесвіт на черговий інструмент для обдурювання народу та заробітку великих грошей. Також вона наголосила на тому, що в цифровій валюті взагалі потреби немає. Адже, щоб її купити, потрібні фіатні гроші (звичайні валюти, гарантовані державами). А враховуючи те, що фіатні гроші й так здебільшого переведені в онлайн, потреба в крипті відпадає як у реальному світі, так і у віртуальному.

У словах Джемайми є частка істини. Зовсім недавно Національне бюро економічних досліджень (NBER) США опублікувало звіт, у якому йдеться про те, що трохи менше 50% усіх біткоїнів, що видобуваються наразі, належать кільком десяткам майнерів. Також у документі зазначається, що 10 тис. великих індивідуальних інвесторів контролюють близько 8,5 млн біткоїнів (станом на лютий 2021 року в обігу було 19 млн біткоїнів). У своїй колонці Келлі пише, що в реальному світі за рахунок криптовалюти збагачується певна група людей і що те саме відбуватиметься у віртуальній реальності.

Гостро критикується компанія Meta (екс-Facebook), і ребрендинг поки її не рятує. Проти неї ведуться антимонопольне розслідування, розслідування справи про великий витік особистих даних (справа Cambridge Analytica). У суд на Марка Цукерберга та його дружину подали колишні співробітники, ексспівробітниця Френсіс Хоген виступила перед підкомітетом Сенату США, свідчивши про те, що за допомогою соцмережі Facebook іноземні держави влаштовували стеження, розпалювали міжнаціональну ворожнечу, деякі політики тиражували фейки — компанія знала про все, але в основу ставила прибуток. Низка ЗМІ також розслідує діяльність Instagram і WhatsApp, які теж не захистили своїх користувачів, коли ті цього потребували. Так, у Instagram знали, що деякі види контенту шкодять психіці підлітків, але з цим нічого не робили. Про це йдеться в статті WSJ. Багато медіа обурилися й тим, що WhatsApp не блокував чати талібів, коли ті робили держпереворот в Афганістані. Це яскраво висвітлювало видання Vice.

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До самого підходу Meta до монетизації також є претензії. На відміну від техногіганта Google, колишній Facebook не ділиться прибутком із бізнес-користувачами. Майданчикам Google ви можете не тільки платити за рекламу, але й заробляти за їхньою допомогою гроші, наприклад, ведучи блог на YouTube. А ось екс-Facebook такої опції не пропонує.

[ + – ] У всесвіті віртуальної реальності ви не просто спостерігач, а перебуваєте безпосередньо в ньому Фото: pexels.com

Коли саме метавсесвіт запрацює на повну міць, невідомо. Цукерберг жодних конкретних дат не називає. Він лише повідомив, що над проектом працюють 10 тис. осіб, а виділений бюджет становив $10 млрд.

Але вже сьогодні охочі можуть почати готуватися до змін, достатньо купити гарнітуру Oculus-2 або дочекатися виходу гарнітури доповненої реальності Project Cambria (з необхідним ПЗ) у 2022 році. Якщо вірити листу колишнього шефа VR-підрозділу Oculus Джейсона Рубіна, адресованому члену правління Meta (екс-Facebook) Марку Андріссену, то в найближчі 10 років жителями всесвіту віртуальної реальності стануть 100 млн людей, а протягом 20 років метавсесвіт поглине телебачення.