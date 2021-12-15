Ілон Маск прийшов на інтерв'ю в Time із 18-місячним сином на руках (відео)

Мільярдер не вперше показує публіці півторарічного малюка. X Æ A-Xii – наймолодший із шести синів Ілона Маска.

50-річний засновник і власник Tesla та Spase X Ілон Маск став людиною року за версією журналу Time, а на заході з нагоди оголошення переможців рейтингу з'явився зі своїм 18-місячним сином XÆA-Xii на руках.

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Коли мільярдер увійшов до зали з дитиною, публіка його зустріла радісними вигуками. Відповідним відео поділився власник журналу Time Марк Беніофф на своїй сторінці у Twitter.

[ + – ] Присутні зустріли Маска із сином радісними вигуками

Під час публічного інтерв'ю Маск посадив хлопчика собі на коліна, і знімки батька та сина облетіли мережу та ЗМІ. У розмові з журналістами бізнесмен розповів, що сина найчастіше називають удома Маленьким Іксом або Малим Іксом. Унікальне ім'я дитини вимовляється як X Ash A Twelve (Екс Еш Ей-Твелв). Спочатку воно було написане як X A-12, але потім батьки хлопчика змінили останню частину з "12" на "Xii", ймовірно, відповідно до закону Каліфорнії, що забороняє імена, що містять цифри.

Ілон розповів, що після розлучення з матір'ю свого молодшого сина, канадською співачкою Граймс, зараз ні з ким не зустрічається та живе неподалік стартового комплексу SpaceX у Техасі. З колишньою подругою він підтримує хороші стосунки:

"Ми з Граймс, я б сказав, напевно, напів розлучені. Ми не так часто бачилися, і я думаю, що це певною мірою довгострокова річ, тому що щось, що їй потрібно робити, в основному відбувається в Лос-Анджелесі або на гастролях, а моя робота переважно розташована у віддалених місцях, як це".

У свою чергу Граймс випустила нову пісню, у якій озвучила свою версію того, що спричинило розлучення пари. І це – не відстань.

[ + – ] Ілон Маск – людина року за версією Time

Окрім Маляти Ікс, у Маска ще п'ятеро синів, які народилися в шлюбі з Джастін Маск. Найстарший син бізнесмена, Невада, помер невдовзі після народження.

Мільярдер нечасто публікує фото дітей у соцмережах, тому кожен кадр стає об'єктом пильної уваги. Молодшого сина інженер все ж таки часто показує публіці. Так, нещодавно він провів відеоконференцію, тримаючи малюка на руках.

Нагадаємо, нещодавно найбагатша людина на планеті похвалився новою зачіскою, яка викликала в багатьох подив.