Техаський мачо. Ілон Маск несподівано змінив зачіску

У мережі вже з'явилися меми, що висміюють нову зовнішність американського мільярдера.

Засновник Tesla і SpaceX Ілон Маск, який нещодавно заявляв про можливе банкрутство останньої, несподівано змінив зачіску, пише Daily Mail.

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Папараці впіймали мільярдера, коли він прилетів у Маямі на приватному літаку разом із сином XÆA-XII, його нянею і собакою породи сіба-іну на прізвисько Марвін.

50-річний Маск зібрався відвідати Art Basel Miami, ексклюзивну міжнародну виставку-ярмарок мистецтва, відому гламурними вечірками та зустрічами зі знаменитостями, яка стартувала в четвер і триватиме до суботи.

Зачіска Ілона являла собою стрижку з поголеними по обидва боки голови смугами, з копицями нагорі, зачесаними від чола до потилиці.

[ + – ] Папараці помітили Маска в аеропорту Маямі

Свого часу шевелюра мільярдера була предметом обговорень у ЗМІ. Маска запідозрили, що він переніс операцію з пересадки волосся. Приводом для таких вигадок стали фото 20-річної давності, на яких Ілон зображений під час роботи в PayPal. На них в інженера помітні залисини, які до такого віку могли б перерости в повноцінну лисину, як це сталося, наприклад, із принцом Вільямом. Однак, зараз Маск – володар густої копиці волосся.

[ + – ] Ще 20 років тому в Ілона проглядалася лисина, а зараз – густа шевелюра.

Окрім зачіски, папараці звернули увагу і на одяг мільярдера. Маск був одягнений у чорну джинсову сорочку в західному стилі із закатаними рукавами, придатну бандану на шиї, темні джинси та ковбойські чоботи, що абсолютно вписується у стиль мешканців штату Техас, куди бізнесмен переніс штаб-квартиру Tesla та переїхав сам.

Колишня дівчина Маска, 33-річна співачка Граймс, не приєдналася до мільярдера та їхнього маленького сина в поїздці.

Пара оголосила про розрив у вересні після трьох років спільного життя, коли Маск сказав журналістам, що, незважаючи на розлучення, вони "все ще люблять одне одного, часто бачаться і перебувають у чудових стосунках".

У мережі нова зачіска Ілона Маска вже стала предметом глузувань і мемів.

[ + – ] У мережі вже з'явилися перші меми, присвячені новій зачісці.

Нагадаємо, Ілон Маск з'явився на відеопрезентації з однорічним сином на руках. Нещодавно стало відомо, що мільярдер знайшов покупця на останній особняк на Землі.