Техасский мачо. Илон Маск неожиданно сменил прическу
В Сети уже появились мемы, высмеивающие новую внешность американского миллиардера.
Основатель Tesla и SpaceX Илон Маск, который недавно заявлял о возможном банкротстве последней, неожиданно сменил прическу, пишет Daily Mail.
Папарацци поймали миллиардера, когда он прилетел в Майами на частном самолете вместе с сыном X Æ A-XII, его няней и собакой породы сиба-ину по кличке Марвин.
50-летний Маск собрался посетить Art Basel Miami, эксклюзивную международную выставку-ярмарку искусства, известной гламурными вечеринками и встречами со знаменитостями, которая стартовала в четверг и продлится до субботы.
Прическая Илона представляла собой стрижку с выбритыми по обе стороны головы полосами, с копной волос наверху, зачесанных от лба к затылку.
В свое время шевелюра миллиардера была предметом обсуждений в СМИ. Маска заподозрили в том, что он перенес операцию по пересадке волос. Поводом для таких домыслов стали фото 20-летней давности, на которых Илон изображен во время работы в PayPal. На них у инженера заметны залысины, которые к такому возрасту могли бы перерасти в полноценную лысину, как это случилось, например, с принцем Уильямом. Однако сейчас Маск – обладатель густой копны волос.
Кроме прически, папарацци обратили внимание и на одежду миллиардера. Маск был одет в черную джинсовую рубашку в западном стиле с закатанными рукавами, подходящую бандану на шее, темные джинсы и ковбойские сапоги, что абсолютно вписывается в стиль жителей штата Техас, куда бизнесмен перенес перенесла штаб-квартиру Tesla и переехал сам.
Бывшая девушка Маска, 33-летняя певица Граймс, не присоединилась к миллиардеру и их маленькому сыну в поездке.
Пара объявила о разрыве в сентябре после трех лет совместной жизни, когда Маск сказал журналистам, что, несмотря на расставание, они "все еще любят друг друга, часто видятся и находятся в прекрасных отношениях".
В Сети новая прическа Илона Маска уже стала предметом насмешек и мемов.
Напомним, Илон Маск появился на видеопрезентации с годовалым сыном на руках. Недавно стало известно, что миллиардер нашел покупателя на свой последний особняк на Земле.