В Волынской епархии ответили, почему на стенах луцкого собора нарисовали бизнесменов (фото, видео)

В Волынской епархии ПЦУ утверждают, что фрески с предпринимателями в Луцке нарисовали по древней византийской традиции, которая распространена и в Украине.

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На стенах Кафедрального собора Святой Троицы в Луцке на днях во время реставрации появились фрески с изображениями местных бизнесменов, что вызвало удивление у лучан. В Волынской епархии Православной Церкви Украины объяснили, что традиция украшать интерьеры храмов портретами крупнейших меценатов — ктиторов — существует со времен Византии. Однако учитывая негативную реакцию граждан, ктиторов Кафедрального собора Святой Троицы в Луцке будут чествовать другим способом, заявила пресс-служба епархии.

О появлении портретов бизнесменов в луцком храме сообщили 1 ноября

В епархии объяснили, что ктиторами, или титарями, называли церковных старост, занимавшихся благоустройством соборов, а также состоятельных лиц, на чьи средства строили, реставрировали или украшали храмы и монастыри. Их портреты по исторической традиции изображают на стенах храма в знак благодарности за вклад. Такая практика была распространена в Византии, а также в Болгарии, Сербии и на Руси-Украине. Так, портреты Богдана Хмельницкого можно увидеть на Троицкой надвратной церкви Киево-Печерской лавры, а на стене Успенского собора изображены князья Острожские и Иван Мазепа, отмечается в заметке.

На фресках собора в Луцке изобразили крупнейших меценатов Фото: misto.media На стенах собора Святой Троицы изобразили местных ктиторов Фото: misto.media

"Для того, чтобы не вызвать смятение в мировоззрении верующих, форма почитания жертвователей изменена", — заявили в Волынской епархии ПЦУ, комментируя общественный резонанс из-за портретов предпринимателей в луцком храме.

Фрески с бизнесменами в Луцке — что известно

О том, что на стенах собора Святой Троицы в Луцке нарисовали фрески с местными бизнесменами, сообщил 1 ноября онлайн-журнал misto.media. Сообщалось, что на портретах узнали луцких бизнесменов-строителей Виктора Чернуху и Леонтия Иванишина, владельца агропредприятия "Вилия" Евгения Дудку и других предпринимателей. Также издание отмечало, что на одной из предоставленных читателями фотографии была фреска с изображением Игоря Палицы, однако сейчас такого портрета в храме нет.

Иконописец Юрий Гетьманчук рассказал журналистам, что некоторые фрески из-за неоднозначной реакции горожан пришлось переделать.

Напомним также, 4 ноября СМИ писали, что церкви начали экспериментировать с ИИ-священниками. Отмечалось, что с помощью искусственного интеллекта религиозные организации стремятся предоставлять верующим круглосуточную поддержку и приобщать к вере больше молодежи.