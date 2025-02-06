Знесення скасовано: мільйонер знайшов хитрий спосіб зберегти незаконно побудований особняк

Гарет Вілсон представив міській раді альтернативне рішення, завдяки якому незаконно зведену будівлю було перетворено на туристичний комплекс, уникнувши знесення.

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45-річний шотландський бізнесмен Гарет Вілсон, якому наказали знести його розкішний особняк, зумів зберегти будівлю, змінивши її призначення. Замість знесення він отримав дозвіл на переобладнання споруди в туристичний об'єкт, що включає шість будиночків для відпочинку. Про це пише Daily Mail.

Особняк у формі літери L було зведено без дозволу на території маєтку Tennox Farm, недалеко від Кілбірні, Айршир, під час пандемії COVID-19. Влада Північного Айршира 2023 року відмовила в ретроспективному дозволі на будівництво, але Вілсон запропонував альтернативний план — перетворити будівлю на туристичний комплекс, що дало змогу їй уникнути знесення.

Рада з планування схвалила проєкт за умови дотримання низки суворих вимог. Новий комплекс включатиме шість будиночків для відпочинку, а також додаткові зручності, як-от нові під'їзні шляхи, паркування, пішохідні доріжки та вузькоколійна залізниця.

Будівля з пісковика має дах з іспанського сланцю, а всередині є гвинтові сходи і багатоярусний балкон Фото: SWNS На верхньому поверсі розташовані чотири спальні, кухня відкритого планування і вітальня Фото: SWNS

На думку місцевої влади, цей проєкт відповідає плану розвитку регіону і посприяє розвитку туристичної галузі, створюючи робочі місця і підтримуючи місцевий бізнес. Представники управління з видобутку вугілля зазначили, що не заперечують проти будівництва, але наполягають на додатковому дослідженні території для виявлення можливих ризиків, пов'язаних із колишніми гірничими розробками.

В офіційному рішенні Ради Північного Айршира йдеться про те, що реалізація проєкту має суворо відповідати представленим планам і документації.

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