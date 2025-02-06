Снос отменен: миллионер нашел хитрый способ сохранить незаконно построенный особняк

Гарет Уилсон представил городскому совету альтернативное решение, благодаря которому незаконно возведенное здание было преобразовано в туристический комплекс, избежав сноса.

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45-летний шотландский бизнесмен Гарет Уилсон, которому предписали снести его роскошный особняк, сумел сохранить здание, изменив его назначение. Вместо сноса он получил разрешение на переоборудование постройки в туристический объект, включающий шесть домиков для отдыха. Об этом пишет Daily Mail.

Особняк в форме буквы L был возведен без разрешения на территории поместья Tennox Farm, недалеко от Килбирни, Айршир, во время пандемии COVID-19. Власти Северного Айршира в 2023 году отказали в ретроспективном разрешении на строительство, но Уилсон предложил альтернативный план — преобразовать здание в туристический комплекс, что позволило ему избежать сноса.

Совет по планированию одобрил проект при условии соблюдения ряда строгих требований. Новый комплекс будет включать шесть домиков для отдыха, а также дополнительные удобства, такие как новые подъездные пути, парковки, пешеходные дорожки и узкоколейная железная дорога.

Здание из песчаника имеет крышу из испанского сланца, а внутри есть винтовая лестница и многоярусный балкон Фото: SWNS На верхнем этаже находятся четыре спальни, кухня открытой планировки и гостиная Фото: SWNS

По мнению местных властей, данный проект соответствует плану развития региона и поспособствует развитию туристической отрасли, создавая рабочие места и поддерживая местный бизнес. Представители управления по добыче угля отметили, что не возражают против строительства, но настаивают на дополнительном исследовании территории для выявления возможных рисков, связанных с бывшими горными разработками.

В официальном решении Совета Северного Айршира говорится, что реализация проекта должна строго соответствовать представленным планам и документации.

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