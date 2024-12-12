Ілон Маск став першою людиною в історії, чиї статки перевищили $400 мільярдів

Як пише Bloomberg, основу статків Маска становить Tesla, акції якої зросли на 71% у 2024 році.

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Американський бізнесмен Ілон Маск знову переписав історію, ставши першою людиною, чиї статки перевищили позначку в $400 мільярдів. Цього рекорду було досягнуто завдяки успішному продажу акцій його приватної компанії SpaceX, яка збільшила його капітал на $50 мільярдів, а також новим висотам акцій Tesla, які досягли рекордної ціни $447 за акцію. Про це повідомляє Bloomberg.

За один день Маск додав до своїх статків $62,8 мільярда — найбільший приріст багатства в історії. Тепер сукупні статки 500 найбагатших людей світу перевищили $10 трильйонів, що можна порівняти з ВВП Німеччини, Японії та Австралії за минулий рік.

Основу статків Маска становить Tesla, акції якої зросли на 71% у 2024 році. Очікування більш лояльного підходу адміністрації Трампа до електромобілів і безпілотних технологій сприяють зростанню акцій компанії.

Разом із цим вартість його стартапу в галузі штучного інтелекту xAI подвоїлася, досягнувши $50 мільярдів.

У середу SpaceX та її інвестори домовилися про купівлю акцій на суму 1,25 мільярда доларів у співробітників та інших інсайдерів компанії. Угода, яка оцінює приватну компанію з дослідження космосу приблизно в 350 мільярдів доларів, робить SpaceX найдорожчим приватним стартапом у світі.

"Найдивовижніше в цьому те, що майже ніхто з інвесторів не хотів продавати акції навіть за оцінки в 350 мільярдів доларів! SpaceX скоротила кількість акцій, викуплених у співробітників, щоб впустити нових інвесторів", — прокоментував Маск продаж акцій своєї компанії.

Як пише видання, президент США Дональд Трамп також зіграв свою роль в успіхах Маска. Новий глава NASA Джаред Айзекман, який особисто підтримує SpaceX, допоміг привернути увагу та інвестиції до проєктів компанії. Очікується, що адміністрація Трампа надасть додаткові можливості для космічних ініціатив, таких як місії на Марс.

Раніше повідомлялося, що Ілона Маска вже називають "першою леді Трампа" через його близькість до політика, а трансгендерна дочка мільярдера вважає його "серійним перелюбником".