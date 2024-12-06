Ілон Маск привів чотирирічного сина на зустріч на Капітолійському пагорбі (фото)

Екс Еш Ей Твелв уже не вперше з'являється з батьком на серйозних зустрічах і заходах.

Син Ілона Маска, 4-річний Екс Еш Ей Твелв (X-Æ-12) приєднався до батька на зустрічі, присвяченій новому Департаменту ефективності уряду (DOGE), на Капітолійському пагорбі, повідомляє ABC News.

Новообраний президент Дональд Трамп передав контроль над майбутньою президентською консультативною комісією Маску і колишньому кандидату в президенти від республіканців Вівеку Рамасавамі. На зустрічі разом із двома співкерівниками були присутні спікер палати представників Майк Джонсон, республіканець від Луїзіани, сенатор Майк Лі, республіканець від Юти, представник Джеймс Комер, республіканець від Кентуккі, і представник Марджорі Тейлор Грін, республіканець від Джорджії, згідно з зображеннями, що циркулюють у соціальних мережах.

"Наш комітет із нетерпінням чекає на співпрацю з @DOGE, щоб зробити федеральний уряд ефективнішим, дієвішим і підзвітнішим американському народові", — написав Комітет із нагляду палати представників у X. Пост він супроводив знімком Маска із сином на плечах.

Знімок із Маском і його сином оприлюднив у себе на сторінці і Майк Лі, сенатор штату Юта. На фото малюк сидить поруч із батьком за столом. На хлопчику — піджак і джинси, тоді як його батько був у костюмі.

Екс Еш Ей Твелв упевнено почувався в компанії серйозних людей Фото: Mike Lee/Х

X-Æ-12, вимовляється як "Екс Еш Ей Твелв", — один із 12 дітей Маска. Його матір'ю є канадська співачка Граймс, з якою Ілон розлучився після трьох років стосунків. Щоправда, розрив не завадив їм народити ще одну доньку. Дівчинку назвали Екса Дарк Сідерель, але потім її ім'я скоротили до Y.

Раніше Фокус писав, що Ілона Маска вже називають "першою леді Трампа" через його близькість до політика, а трансґендерна дочка мільярдера вважає його "серійним перелюбником".