Илон Маск привел четырехлетнего сына на встречу на Капитолийском холме (фото)

Экс Эш Эй Твелв уже не впервые появляется с отцом на серьезных встречах и мероприятиях.

Сын Илона Маска, 4-летний Экс Эш Эй Твелв (X-Æ-12) присоединился к отцу на встрече, посвященной новому Департаменту эффективности правительства (DOGE), на Капитолийском холме, сообщает ABC News.

Новоизбранный президент Дональд Трамп передал контроль над будущей президентской консультативной комиссией Маску и бывшему кандидату в президенты от республиканцев Вивеку Рамасвами. На встрече вместе с двумя соруководителями присутствовали спикер палаты представителей Майк Джонсон, республиканец от Луизианы, сенатор Майк Ли, республиканец от Юты, представитель Джеймс Комер, республиканец от Кентукки, и представитель Марджори Тейлор Грин, республиканец от Джорджии, согласно изображениям, циркулирующим в социальных сетях.

"Наш комитет с нетерпением ждет сотрудничества с @DOGE, чтобы сделать федеральное правительство более эффективным, действенным и подотчетным американскому народу", — написал Комитет по надзору палаты представителей в X. Пост он сопроводил снимком Маска с сыном на плечах.

Снимок с Маском и его сыном обнародовал у себя на странице и Майк Ли, сенатор штата Юта. На фото малыш сидит рядом с отцом за столом. На мальчике — пиджак и джинсы, в то время как его отец был в костюме.

Экс Эш Эй Твелв уверенно чувствовал себя в компании серьезных людей Фото: Mike Lee/Х

X-Æ-12, произносится как "Экс Эш Эй Твелв", — один из 12 детей Маска. Его матерью является канадская певица Граймс, с которой Илон расстался после трех лет отношений. Правда, разрыв не помешал им родить еще одну дочь. Девочку назвали Экса Дарк Сидерель, но потом ее имя сократили до Y.

Ранее Фокус писал, что Илона Маска уже называют "первой леди Трампа" из-за его близости к политику, а трансгендерная дочь миллиардера считает его "серийным прелюбодеем".