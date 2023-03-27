Граймс изменила имя своей дочери от Илона Маска. Как теперь зовут девочку

Ранее певица и миллиардер уже меняли имя своего старшего ребенка.

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35-летняя канадская певица Граймс и бывшая возлюбленная миллиардера Илона Маска, подарившая ему сына и дочь, решила изменить имя девочки с Экса Дарк Сидерель на Y, о чем сообщила в Twitter.

"Она теперь Y, или "Почему?", или просто "?" (Но правительство этого не признает). Любопытство, вечный вопрос… и тому подобное", – отметила артистка.

Перед этим артистка опубликовала редкое фото 15-месячной малышки в красном комбинезоне, с желтыми волосами. Несмотря на то, что ни она, ни Илон обычно не публикуют снимки сына и дочери, исполнительница объяснила, что на этом кадре малышка выглядит довольно неузнаваемой.

Дочь Граймс и Илона Маска Экса Дарк Сидерель Фото: 𝔊𝔯𝔦𝔪𝔢𝔰/twitter

Девочку паре родила суррогатная мать в декабре 2021 года. О ее появлении публика узнала случайно. Во время интервью Vanity Fair журналист услышал плач ребенка на заднем фоне, и только тогда Граймс сказала, что это ее новорожденная дочь. На тот момент она уже официально рассталась с Маском, поэтому новость о рождении у них еще одного ребенка стала настоящей информационной бомбой. Впервые о расставании Маск и Граймс заявили в сентябре 2021 года, а окончательно все закончилось в марте 2022-го.

Граймс и Маск не в первый раз спорят об именах своих детей. Их первого сына, родившегося в 2020 году, изначально звали X Æ A-12, но позже это имя было изменено на X Æ A-XII (Экс-Эш Эй-Твелв). Калифорнийский закон запрещает использование цифр в юридическом имени. Сокращенное имя мальчика звучит как X.

Ранее Фокус писал, что Граймс обвинила премию "Грэмми" в продажности.