Бывшая жена Илона Маска обвинила "Грэмми" в продажности

Певица Граймс одна из многих людей, которые считают, что церемония Грэмми "не имеет никакого значения".

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30-летняя британская певица Чарли XCX опубликовала в своем Instagram-аккаунте фото с подписью, в которой сетовала на тот факт, что в этом году она не была номинирована на "Грэмми". В посте Чарли саркастически предположила, что ей следовало заплатить Академии звукозаписи за участие в отборе претендентов.

"Люди не хотят видеть, как процветают горячие злые девушки", — написала Чарли.

От комментария не удержалась бывшая жена Илона Маска и мать его сына X Æ A-12 (Экс Эш Эй-Твелв). Певица, которая ни разу не была номинирована на "Грэмми" заявила, что церемония вручения не имеет смысла.

"Грэмми настолько неуместны, что я даже не переживаю. Я перестала даже отслеживать их в любом качестве. Когда была в совете продюсеров года, и они буквально не позволяли мне номинировать кого-либо, кто не был в предварительно сфабрикованном списке, который был исключительно скучным", — продолжила она. "Я была одной из трех женщин и точно единственным человеком моложе 40 лет. Это буквально не актуальная вещь. Я пыталась выдвинуть Софи, но мне сказали, что это запрещено".

Конечно, Граймс далеко не первая артистка, которая упрекает Академию звукозаписи и ее якобы сомнительную практику номинаций. The Weeknd, который, в частности, больше не представляет свою музыку на рассмотрение "Грэмми", написал в Twitter в 2020 году: "Грэмми остаются коррумпированными. Вы должны мне, моим фанатам и прозрачности отрасли…"

Также Фокус писал, что в декабре прошлого года Илон Маск показал подросшего сына от певицы Граймс.