Колишня дружина Ілона Маска звинуватила "Греммі" у продажності

Співачка Ґраймз одна з багатьох людей, які вважають, що церемонія Греммі "не має жодного значення".

Related video

30-річна британська співачка Чарлі XCX опублікувала у своєму Instagram-акаунті фото з підписом, в якому нарікала на той факт, що цього року вона не була номінована на "Греммі". У пості Чарлі саркастично припустила, що їй слід заплатити Академії звукозапису за участь у відборі претендентів.

"Люди не хочуть бачити, як процвітають гарячі злі дівчата", — написала Чарлі.

Від коментаря не втрималася колишня дружина Ілона Маска та мати його сина X Æ A-12 (Екс Еш Ей-Твелв). Співачка, яка жодного разу не була номінована на "Греммі", заявила, що церемонія вручення не має сенсу.

"Греммі настільки недоречні, що я навіть не хвилююся. Я перестала навіть відстежувати їх у будь-якій якості. Коли була в раді продюсерів року, і вони буквально не дозволяли мені номінувати когось, хто не був у попередньо сфабрикованому списку, який був лише нудним", — продовжила вона. — Я була однією з трьох жінок і точно єдиною людиною молодшою за 40 років. Це буквально не актуальна річ. Я намагалася висунути Софі, але мені сказали, що це заборонено".

Звичайно, Ґраймз далеко не перша артистка, яка дорікає Академії звукозапису та її нібито сумнівній практиці номінацій. The Weeknd, який, зокрема, більше не представляє своєї музики на розгляд "Греммі", написав у Twitter у 2020 році: "Греммі залишаються корумпованими. Ви повинні мені, моїм фанатам і прозорості галузі…"

Також Фокус писав, що в грудні минулого року Ілон Маск показав сина, що підріс, від співачки.