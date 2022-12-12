Ілон Маск показав сина, який підріс, від співачки Граймс

Юний X A-12 прийшов із батьком на роботу в офіс Twitter.

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Ілон Маск, голова компанії SpaceX і новий власник Twitter опублікував на своїй сторінці фотографії сина, який підріс, від співачки Граймс.

Зараз X A-12 (Екс Еш Ей-Твелв), якого батьки називають просто Екс, два роки, і він часто з'являється в компанії батька. Зараз, як написав сам Ілон Маск, він привів малюка у штаб-квартиру Twitter у Сан-Франциско.

[ + – ] Ілон Маск привів сина на роботу Фото: Twitter Elon Musk

"X у чудовому Сан-Франциско", — підписав він один зі знімків. І в коментарях опублікував фото особистого пропуску малюка на територію компанії.

[ + – ] Бейдж сина Ілона Маска Фото: Twitter Elon Musk

Ілон і раніше брав маленького X із собою на роботу. За словами співробітників Twitter, Х часто бігав коридорами, поки Ілон Маск проводив ділові зустрічі. А одну з переговорних перетворили на дитячу кімнату й заповнили іграшками.

"Мені здається, Ілон справді бачить у ньому своє продовження та бере із собою скрізь, куди тільки можна", — розповідала мати хлопчика, співачка Граймс, у недавньому інтерв'ю Vanity Fair.

Х — не єдина дитина Ілона Маска та Граймс. Хоч вони й розлучилися у вересні 2021 року, але в грудні на світ з'явилася їхня дочка Exa Dark Sideræl (Екса Дарк Сідерель), яку вони називають просто Y. Причому про її існування стало відомо випадково. Дівчинка заплакала в дальній кімнаті, коли Граймс давала інтерв'ю.

Граймс також називає дочку "Сейлор Марс", натякаючи на класичну японську мангу. І нещодавно вона показала її перше фото.

Загалом у підприємця дев'ятеро дітей, п'ять із них від колишньої дружини Джастін Маск і ще двоє — від однієї з його співробітниць, Шивон Зіліс.

Коли стало відомо, що Шивон народила від Маска близнюків, його покинула дівчина, акторка Наташа Бассет.