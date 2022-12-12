Илон Маск показал подросшего сына от певицы Граймс

Юный X Æ A-12 пришел с отцом на работу, в офис Twitter.

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Илон Маск, глава компании SpaceX и новый владелец Twitter опубликовал на своей странице фотографии подросшего сына от певицы Граймс.

Сейчас X Æ A-12 (Экс Эш Эй-Твелв), которого родители называют просто Экс, два года, и он часто появляется в компании отца. Сейчас, как написал сам Илон Маск, он привел малыша в штаб-квартиру Twitter в Сан-Франциско.

[ + – ] Илон Маск привел сына на работу Фото: Twitter Elon Musk

"X в прекрасном Сан-Франциско", — подписал он один из снимков. И комментариях опубликовал фото личного пропуска малыша на территорию компании.

[ + – ] Бейдж сына Илона Маска Фото: Twitter Elon Musk

Илон и раньше брал маленького X с собой на работу. По словам сотрудников Twitter, Х часто бегал по коридорам, пока Илон Маск проводил деловые встречи. А одну из переговорных превратили в детскую комнату и заполнили игрушками.

"Мне кажется, Илон действительно видит в нем свое продолжение и берет с собой везде, куда только можно", — рассказывала мать мальчика, певица Граймс, в недавнем интервью Vanity Fair.

Х – не единственный ребенок Илона Маска и Граймс. Хоть они и расстались в сентябре 2021 года, но в декабре на свет появилась их дочь Exa Dark Sideræl (Экса Дарк Сидерель), которую они называют просто Y. Причем о ее существовании стало известно случайно. Девочка заплакала в дальней комнате, когда Граймс давала интервью.

Граймс также называет дочь "Сейлор Марс", намекая на классическую японскую мангу. И недавно она показала ее первое фото.

Всего у предпринимателя девять детей, пять из них от бывшей жены Джастин Маск и еще двое — от одной из его сотрудниц, Шивон Зилис.

Когда стало известно, что Шивон родила от Маска близнецов, его бросила его девушка, актриса Наташа Бассет.