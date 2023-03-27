Граймс змінила ім'я своєї доньки від Ілона Маска. Як тепер звуть дівчинку

Раніше співачка та мільярдер уже змінювали ім'я своєї старшої дитини.

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35-річна канадська співачка Граймс та колишня кохана мільярдера Ілона Маска, яка подарувала йому сина та дочку, вирішила змінити ім'я дівчинки з Екса Дарк Сідерель на Y, про що повідомила у Twitter.

"Вона тепер Y, або "Чому?", або просто "?" (Але уряд цього не визнає). Цікавість, вічне питання… тощо", — зазначила артистка.

Перед цим виконавиця опублікувала рідкісне фото 15-місячної дівчинки в червоному комбінезоні, з жовтим волоссям. Незважаючи на те, що ні вона, ні Ілон зазвичай не публікують знімки сина та доньки, співачка пояснила, що на цьому кадрі маля виглядає досить невпізнанним.

Дочка Граймс та Ілона Маска Екса Дарк Сідерель Фото: 𝔊𝔯𝔦𝔪𝔢𝔰/twitter

Дівчинку парі народила сурогатна матір у грудні 2021 року. Про її появу публіка дізналася випадково. Під час інтерв'ю Vanity Fair журналіст почув плач дитини на задньому фоні, і лише тоді Граймс сказала, що це її новонароджена дочка. На той момент вона вже офіційно розлучилася з Маском, тож новина про народження у них ще однієї дитини стала справжньою інформаційною бомбою. Вперше про розлучення Маск та Граймс заявили у вересні 2021 року, а остаточно все закінчилося у березні 2022-го.

Граймс і Маск не вперше сперечаються про імена своїх дітей. Їхнього першого сина, який народився в 2020 році, спочатку звали X A-12, але пізніше це ім'я було змінено на X A-XII (Екс-Еш Ей-Твелв). Каліфорнійський закон забороняє використання цифр у юридичному імені. Скорочене ім'я хлопчика звучить як X.

Раніше Фокус писав, що Граймс звинуватила премію "Греммі" у продажності.