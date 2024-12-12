Илон Маск стал первым человеком в истории, чье состояние превысило $400 миллиардов

Как пишет Bloomberg, основу состояния Маска составляет Tesla, акции которой выросли на 71% в 2024 году.

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Американский бизнесмен Илон Маск снова переписал историю, став первым человеком, чье состояние превысило отметку в $400 миллиардов. Этот рекорд был достигнут благодаря успешной продаже акций его частной компании SpaceX, которая увеличила его капитал на $50 миллиардов, а также новым высотам акций Tesla, которые достигли рекордной цены $447 за акцию. Об этом сообщает Bloomberg.

За один день Маск добавил к своему состоянию $62,8 миллиарда — самый большой прирост богатства в истории. Теперь совокупное состояние 500 самых богатых людей мира превысило $10 триллионов, что сопоставимо с ВВП Германии, Японии и Австралии за прошлый год.

Основу состояния Маска составляет Tesla, акции которой выросли на 71% в 2024 году. Ожидания более лояльного подхода администрации Трампа к электромобилям и беспилотным технологиям способствуют росту акций компании.

Вместе с этим стоимость его стартапа в области искусственного интеллекта xAI удвоилась, достигнув $50 миллиардов.

В среду SpaceX и ее инвесторы договорились о покупке акций на сумму 1,25 миллиарда долларов у сотрудников и других инсайдеров компании. Сделка, которая оценивает частную компанию по исследованию космоса примерно в 350 миллиардов долларов, делает SpaceX самым дорогим частным стартапом в мире.

"Самое удивительное в этом то, что почти никто из инвесторов не хотел продавать акции даже при оценке в 350 миллиардов долларов! SpaceX сократила количество акций, выкупленных у сотрудников, чтобы впустить новых инвесторов", — прокомментировал Маск продажу акций своей компании.

Как пишет издание, президент США Дональд Трамп также сыграл свою роль в успехах Маска. Новый глава NASA Джаред Айзекман, лично поддерживающий SpaceX, помог привлечь внимание и инвестиции к проектам компании. Ожидается, что администрация Трампа предоставит дополнительные возможности для космических инициатив, таких как миссии на Марс.

Ранее сообщалось, что Илона Маска уже называют "первой леди Трампа" из-за его близости к политику, а трансгендерная дочь миллиардера считает его "серийным прелюбодеем".