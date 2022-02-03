Нидерланды демонтируют исторический мост для прохода яхты Джеффа Безоса

Несмотря на общественный протест, мэрия приняла решение о разборке моста. Миллиардер обещает покрыть расходы.

Старинный мост De Hef в Роттердаме будет временно разобран, так как не позволяет огромной яхте основателя Amazon проплыть под ним. Его соберут снова, когда судно Джеффа Безоса выйдет в море. Местные жители категорически против строительных экспериментов над исторической и культурной памяткой города, сообщает Deutsche Welle.

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Владелец торгового гиганта Amazon пообещал оплатить городу все расходы по монтажным работам и муниципалитет пошел ему навстречу, так как это единственный путь к морю по реке Маас. Ожидается, что демонтаж продлится несколько недель, начиная с лета этого года.

[ + – ] Сейчас яхта Безоса находится в судостроительной верфи возле Роттердама

Джефф Безос, один из самых богатых людей в мире, заказал строительство трехмачтовой яхты высотой 40 метров за 430 миллионов евро. После окончания строительства ее спустят на воду на верфи Alblasserdam возле Роттердама. Оттуда бизнесмен планирует проплыть до Северного моря, для чего ему и понадобился демонтаж моста, который сейчас не позволяет пройти огромному плавсредству.

[ + – ] Так яхта Безоса будет выглядеть по завершению строительства

Однако, местные жители весьма недовольны таким планом. Старинный мост прошел капитальный ремонт в в 2017 году, после чего власти пообещали не трогать его.

"Его восстановили несколько лет назад, и обещали больше не трогать. Поэтому непонятно, почему сейчас, просто так, потому что яхта хочет пройти, мы должны все разобрать. Ведь есть риск, что мост повредят", — рассказал Тон Весселинк, президент Исторического общества Роттердама.

Он добавил, что жители города переживают за сохранность моста, построенного в 1878 году, ведь таких исторических конструкций в городе осталось немного. Однажды им уже удалось отстоять De Hef — в 1993 году власти решили снести его. Однако протест общественности заставил их отказаться от этих планов.

"У нас в Роттердаме не так много исторических зданий. Многие памятники были потеряны во время войны, и мы очень любим этот мост", — подчеркнул Весселинк.

Напомним, в начале января киевляне смогли увидеть состояние "уставшего" Южного моста, находящегося в аварийном состоянии. Коммунальные службы сообщили, что ремонтные работы начались в августе 2021 года и продолжаются до сих пор.

Ранее Фокус рассказал, почему "реставрация" моста Патона в Киеве больше похожа на вандализм. При ремонтных работах был использован некачественный металл и установлены непонятные декорации.