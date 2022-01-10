Стоят пару недель: на мосту Патона в Киеве заметили новые перила, которые уже ржавеют (фото)

Вместо чугунного литья, утверждает краевед Семен Широчин, использовался какой-то "порошковый металл", из-за чего барельеф в ближайшем будущем "будет похож на весеннюю трассу с выбоинами".

Мост Патона украсили изображением Архангела Михаила и декоративными составляющими из литого металла. Новые части выполнены некачественно и уже начали ржаветь, отметил на своей странице в Facebook краевед Семен Широчин.

Читайте лучшие материалы раздела на странице "Фокус. Украина" в Facebook Подписаться

[ + – ] Пост Семена Широчина

"Литье вместо чугунного сделано из какого-то порошкового металла. Несколько замерзаний-размерзаний и барельеф будет похож на весеннюю трассу с выбоинами", — отметил Широчин.

Кроме того, краевед отметил, что все новые элементы сильно подвержены коррозии.

"Декоративные болты свежеустановленной секции уже поржавели. Как и поржавела шишка, которую почему-то поставили по центру перил на место молота", — написал он.

Что еще планируют сделать на мосту Патона?

Установка новых перил и их декоративных составляющих проходит в рамках проведения реставрационных работ, анонсированных Киевской городской администрацией. Программа реставрации предусматривает такие работы:

ремонт мостового полотна (проезжая часть и тротуары);

установление барьерного и перильного ограждения;

ремонт конструкций пролетных строений;

ремонт опор и опорных частей;

ремонт лестниц и реставрация пропилеев (на правом берегу);

реставрация колонн (на левом берегу);

ремонт сообщений с мостом;

ремонт средств навигации в судоходных пролетах моста;

ремонт смотровых проходов под пролетными строениями моста;

ремонт сети дождевой канализации (при необходимости).

Кроме того, на мосту хотят установить измерительные системы контроля состояния сооружения, в том числе, автоматизированная система вычисления веса транспортных средств во время движения. Также добавят еще одну полосу для движения автотранспорта и велосипедные дорожки.

При этом во время реставрации полного перекрытия движения по мосту не планируется. Слухи об остановке движения ранее опроверг первый заместитель главы КГГА Николай Поворозник. Он назвал эту информацию "преднамеренной манипуляцией".

Ранее Фокус сообщал о том, что правоохранителям поступило сообщение по телефону о минировании моста. Движение из-за этого пришлось временно перекрыть в оба направления. Во время проверки никаких взрывоопасных или подозрительных предметов взрывотехники не обнаружили.