Перекроют ли мост Патона: появился ответ от КГГА

В КГГА назвали слухи о том, что мост Патона перекроют, манипуляцией.

Столичный мост Патона не перекроют 29 ноября на 2 месяца. Об этом заявил первый заместитель главы КГГА Николай Поворозник.

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По словам чиновника, информация о перекрытии моста не соответствует действительности и является манипуляцией. Учитывая состояние моста, с 2020 года на нем ограничено движения по полосам и запрещен въезд транспортных средств, нагрузка на ось которых превышает 6 тонн. Этих мер достаточно для функционирования моста Патона и речи о его перекрытии нет вообще.

"Подобная информация является преднамеренной манипуляцией", — подчеркнул Поворозник.

Напомним, сегодня, 23 ноября, в Интернете распространилась информация о том, что мост Патона перекроют, сопровождаемая схемой объезда.

Одним из распространителей этой информации стал Сергей Быков, глава Института публичной политики и консалтинга.

Блогер заявил, что по его информации, мост Патона перекроют, поскольку он "может рухнуть в любой момент, похоронив десятки и сотни людей", а водителям рекомендуют ездить двумя соседними мостами — Дарницким и мостом Метро.

Напомним, многострадальный мост в последнее время стал причиной нескольких скандалов. В распоряжении Фокуса появилось видео, на котором с моста Патона в реку падают куски бетона. "Киевавтодормост" отрицает, что падающий мусор является именно бетоном, и утверждает, что с моста падали вещи живущих там бездомных. Однако, согласно фотографиям, попавшим в руки Фокусу, на строительных лесах моста также присутствуют куски бетона.

Блогер Антон Скуратов провел перформанс на мосту Патона, во время которого "вакцинировал" конструкцию бетоном.