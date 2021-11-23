Чи перекриють міст Патона: з'явилася відповідь від КМДА

У КМДА чутки про те, що міст Патона перекриють, назвали маніпуляцією.

Столичний міст Патона не перекриють 29 листопада на 2 місяці. Про це заявив перший заступник голови КМДА Микола Поворозник.

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За словами чиновника, інформація про перекриття мосту не відповідає дійсності та є маніпуляцією. Враховуючи стан мосту, з 2020 року на ньому обмежено рухи смугами та заборонено в'їзд транспортних засобів, навантаження на вісь яких перевищує 6 тонн. Цих заходів достатньо для функціонування моста Патона і про його перекриття взагалі не йдеться.

"Подібна інформація є навмисною маніпуляцією", — підкреслив Поворозник.

Нагадаємо, сьогодні, 23 листопада, в інтернеті поширилася інформація про те, що міст Патона перекриють, що супроводжується схемою об'їзду.

Одним із розповсюджувачів цієї інформації став Сергій Биков, голова Інституту публічної політики та консалтингу.

Блогер заявив, що за його інформацією, міст Патона перекриють, оскільки він "може впасти в будь-який момент, поховавши десятки і сотні людей", а водіям рекомендують їздити двома сусідніми мостами — Дарницьким і мостом Метро.

Нагадаємо, багатостраждальний міст останнім часом спричинив кілька скандалів. У розпорядженні Фокусу з'явилося відео, на якому з мосту Патона в річку падають шматки бетону. "Київавтодормост" заперечує, що падіння сміття є саме бетоном, і стверджує, що з мосту падали речі безпритульних, які там живуть. Однак, згідно з фото, що потрапили до рук Фокусу, на будівельних лісах мосту також є шматки бетону.

Блогер Антон Скуратов провів перформанс на мосту Патона, під час якого "вакцинував" конструкцію бетоном.